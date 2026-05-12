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‘Giselo’ explica por qué no siguió a Gisela Valcárcel a Panamericana TV: “Prefiero ser Judas con plata y trabajo”

El conductor de América Hoy explicó en el podcast de Verónica Linares por qué decidió no seguir a Gisela Valcárcel y defendió su permanencia en América TV

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Edson Dávila con camisa a rayas amarillas, sentado a la izquierda. Dos mujeres sonrientes: una rubia con collar de perlas y otra con top dorado.
Edson Dávila, sentado, acompaña a Gisela Valcárcel y otra presentadora de televisión, al romper su silencio sobre su decisión de quedarse en América TV. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La decisión de Edson Dávila de no seguir a Gisela Valcárcel y su productora GV Producciones a Panamericana Televisión sigue dando que hablar. El popular conductor, conocido por interpretar a 'Giselo' en América Hoy, rompió su silencio durante una entrevista en el podcast ‘La Linares’ de Verónica Linares y explicó por qué decidió permanecer en América Televisión, incluso cuando varios integrantes del equipo de Gisela optaron por dejar el canal para apostar por un nuevo proyecto televisivo.

Las declaraciones de Edson llegan luego de semanas de especulaciones sobre su vínculo con la rubia conductora, figura con la que trabajó durante años y que impulsó gran parte de su crecimiento en televisión.

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Sin embargo, lejos de mostrarse arrepentido, el conductor dejó en claro que considera haber tomado la decisión correcta, especialmente tras conocerse que algunos de los trabajadores que migraron junto a la productora actualmente no tendrían proyectos al aire.

Durante la conversación, Giselo fue directo al responder sobre las críticas que recibió por no acompañar a Gisela en esta nueva etapa. “No he cometido ningún error. Además, lo volvería a hacer”, expresó inicialmente, dejando claro que no siente culpa por haberse quedado en América Televisión.

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En una sincera entrevista, el conductor explica la difícil decisión que tomó entre la lealtad y la estabilidad laboral. Cuenta que la propuesta para irse no era concreta y que gracias a su elección, hoy conserva su trabajo. YouTube/ La Linares.

Prefiere ser Judas

El conductor explicó que su decisión estuvo basada principalmente en la estabilidad laboral y en la incertidumbre que existía alrededor del nuevo proyecto televisivo. Según contó, cuando le propusieron sumarse a la nueva etapa de GV Producciones no había un espacio definido ni garantías concretas de continuidad laboral. “Es que no había nada seguro. Te decían: ‘Vente conmigo, pero ya’. Pero ¿Qué hay? No hay todavía nada”, relató durante la entrevista.

La periodista Verónica Linares insistió en que, en ese momento, muchos podrían haber esperado que él apostara por Gisela Valcárcel debido a la cercanía laboral y personal que construyeron durante años. “Pero en ese momento podrías haber dicho: ‘Claro, apuesto por ella’”, comentó la conductora del podcast. Sin embargo, Giselo reiteró que no se trataba de una falta de lealtad, sino de una decisión pensada desde el lado profesional.

No había nada”, respondió tajantemente el conductor, dejando entrever que el panorama era incierto y que prefirió mantenerse en un lugar donde ya tenía estabilidad. La conversación también permitió que Edson Dávila hablara sobre cómo las personas suelen opinar sin conocer realmente lo que ocurre detrás de cámaras en la televisión.

Entonces por eso creo que la gente se equivoca a veces. La gente habla tal vez y no lo juzgo porque está bien. La gente no sabe lo que hay detrás”, manifestó.

Ilustración en acuarela. A la izquierda, Edson Dávila sonriendo con los brazos cruzados. A la derecha, Dávila detrás de Gisela Valcárcel sonriendo.
La ilustración en acuarela muestra a Edson Dávila en un retrato y junto a Gisela Valcárcel, en el contexto de sus recientes declaraciones sobre su permanencia en América TV. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El conductor de América Hoy también hizo referencia a las duras etiquetas que recibió en redes sociales y programas de espectáculos. Según explicó, sentía que cualquiera fuera su decisión iba a generar cuestionamientos. “Si me iba, el patero. Si me quedaba, Judas”, comentó entre risas, aunque luego lanzó una frase que rápidamente se viralizó y que se convirtió en uno de los momentos más comentados de la entrevista.

Prefiero ser Judas con plata y con trabajo”, sentenció Edson Dávila, provocando la reacción inmediata de Verónica Linares, quien no pudo evitar sorprenderse y aplaudir la sinceridad del conductor.

Lejos de retractarse, Giselo reafirmó sus palabras y explicó que su prioridad siempre fue mantener estabilidad económica y continuidad en su carrera. “Te juro”, añadió entre risas cuando Linares volvió a mencionar la frase. Incluso, cuando la periodista repitió “Prefiero ser Judas con trabajo…”, el conductor completó nuevamente la idea: “Con trabajo y con plata”.

Ilustración en acuarela de Edson Dávila de perfil con fondo verde, y a la derecha, Gisela Valcárcel y otra mujer sonriendo, con fondo morado.
Edson Dávila revela su dilema sobre permanecer en América TV junto a Gisela Valcárcel, expresando el conflicto de lealtad con su frase: "Si me iba era patero y si me quedaba Judas". (Imagen Ilustrativa Infobae)

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