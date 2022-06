Rodrigo Cuba fue sorprendido por su hija con un abrazo en pleno partido en el Día del Padre

La hija de Rodrigo Cuba corriendo hacia él ingresando a la cancha en pleno calentamiento. (Foto: Instagram)

Rodrigo Cuba fue sorprendido por su pequeña hija este domingo 19 de junio por el Día del Padre. El futbolista no pudo dejar de cumplir su rol como jugador del Sport Boys y se llevó a su primogénita al partido que tuvo esta mañana.

Sin embargo, lo que nunca esperó es que su pequeña de 4 años interrumpiera su calentamiento ingresando a la cancha. En las imágenes compartidas en redes sociales, se puede ver a la niña corriendo para abrazar al deportista.

Rápidamente, Rodrigo Cuba recibe el gesto de cariño y no tarda en sacarla de la zona enviándola con su abuela. Esto fue registrado por su padre, Jorge Cuba, quien estaba junto a él en el partido que se llevó a cabo en el estadio Alberto Gallardo.

PUEDES LEER: ¡Influencer! Rodrigo Cuba promociona emprendimiento de Ale Venturo por el Día del Padre

“Mía acompañando a su papá en su día”, se puede leer en las historias de la cuenta oficial de Instagram del expolítico. Asimismo, no dudó en grabar cuando el equipo está ingresando enfocándo al ‘Gato’ Cuba agarrado de la mano de su hija.

Rodrigo Cuba fue sorprendido por su hija para abrazarlo en el Día del Padre. (VIDEO: Instagram)

Otro familiar que evidenció la travesura de la pequeña fue su hermano Jorge Alonso Cuba Piedra. El joven también estuvo con su familia para celebrar el Día del Padre y captó el preciso momento que Rodrigo Cuba recibió el cariño de su hija.

“Se metió al calentamiento”, escribió sobre la fotografía donde se aprecia a Mía corriendo hacía su papá y a él con los brazos extendidos para recibir el abrazo.

Cabe resaltar que, no es la primera vez que la familia del pelotero comparte en redes sociales las muestras de afecto que tiene la niña con su papá, quien es fruto de la relación que tuvo con la modelo Melissa Paredes.

Asimismo, Rodrigo Cuba no deja de hacer diferentes publicaciones con fotos y vídeos en su cuenta de Instagram donde se luce jugando, disfrutando y divirtiéndose con su primogénita y no duda en expresar el gran amor que siente por ella.

Foto: Instagram

RODRIGO CUBA Y SU HIJA EN SESIÓN DE FOTOS POR EL DÍA DEL PADRE

Rodrigo Cuba compartió con sus más de 1 millón de seguidores unas fotografías que se realizó con su hija en una sesión de fotos por el Día del Padre. Previo a la fecha especial, el deportista quiso hacer algunas instantáneas con su pequeña para el recuerdo.

“Un día mis padres me dijeron que la vida me cambiaría para siempre cuando me convierta en padre. No hay palabras más sabias que reflejen mi realidad y el amor infinito e incondicional que tengo hacia ti mi princesa”, se puede leer en su post.

Rodrigo Cuba y su hija en sesión fotográfica por el Día del Padre. (Foto: Instagram)

RODRIGO CUBA PROMOCIONA EMPRENDIMIENTO DE ALE VENTURO

Después que se divorció de Melissa Paredes, a Rodrigo Cuba no le han faltado propuestas para promocionar diversas marcas, convirtiéndose en todo un influencer. Y hace unos días, promocionó el emprendimiento de su novia Ale Venturo por ocasión del Día del Padre. Aquí vemos a Rodrigo Cuba alentando a que pidan este producto para esta fecha especial.

“Me acaba de llegar mi presente de La Nevera Fit por el Día del Padre, es una gran opción para todos los papás que desean endulzarse de manera sana... ¡Uf, buenísimo, la verdad! Es una gran opción y saludable para el Día del Padre”, se le escucha decir al deportista en un video colgado en su historia de Instagram.

SEGUIR LEYENDO