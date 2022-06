Yiddá Eslava y el tierno video que le dedicó a Julián Zucchi por el Día del Padre: “Lo estás haciendo bien”

Yiddá Eslava le dedicó un emotivo video a Julián Zucchi. (Foto: Instagram)

Yiddá Eslava y Julián Zucchi conforman una de las parejas más estables del medio. Se conocieron en Combate y tras tener una gran amistad, concretaron una relación que perdura a través del tiempo. Son padres de dos hermosos niños y creadores de ingeniosos contenidos en las redes sociales. En esta ocasión, la actriz no dudó en volcar todo su ingenio, y sobre todo amor, en un video para celebrar al argentino por su rol como padre.

Este tercer domingo de junio se celebra el Día del Papá, y Yiddá Eslava no dudó en aprovechar la oportunidad de hacer un tierno video y escribir un emotivo texto para Julián Zucchi, quien radica en Perú desde hace mucho años.

“Tierno, dedicado, preocupado y amoroso… así es Julián Zucchi como papá!” , escribió la actriz, quien destaca que no sabía que sería un buen papá, pero estaba segura que quería serlo. Eso le dio seguridad para vivir una aventura junto a él la experiencia de formar una familia.

“¿Sabías que sería buen papá? Sabía QUE QUERÍA SER PAPÁ y eso es lo más importante para serlo, cuando quieres algo te esfuerzas con el corazón. Yo tengo la suerte de tener a un papá extraordinario, que me enseñó con hechos, que los papás buenos existen, y no sólo”nacen”, se hacen por determinación, por eso no solo la vida, sino también mis decisiones hicieron que elija para mis hijos un papá con calidad humana”, escribió en su cuenta de Instagram..

“Ser papá no se obliga, no se impone, ser papá se quiere y gana con esfuerzo”, acotó la madre de dos niños.

Eslava escribió este texto en su red social, donde adjuntó un video que preparó para su pareja. Aquí Yiddá señala que Julián está haciendo un buen trabajo, y está segura que sus hijos lo saben.

“Ser papá no es fácil, no se trata de firmar un papel o simplemente mantener. Se trata de criar, es estar presente y dibujar una sonrisa después de un ataque de llanto, de no dormir por velar su sueño, despertar temprano para alegrar sus días”, se escucha y lee en el video.

“Se papá es querer mejor para darle buenos ejemplos, ser papá no es fácil, y lo estás haciendo tan bien que nuestros hijos le agradecerán a la vida por tener un papá como tú. Feliz Día al papá más genial. Feliz Día a ti, mi amor”, concluyó la actriz.

Este mensaje tuvo la rápida reacción de Julián, quien muy emocionado comentó: “¡GRACIAS! Los amo con todo mi corazón y mi ser”.

Yiddá Eslava y el tierno video que le dedicó a Julián Zucchi por el Día del Padre. La actriz sorprendió a su pareja con una bellas palabras.

Julián Zucchi dedicó unas palabras a sus hijos por el Día del Padre. (Foto: Instagram)

JULIÁN ZUCCHI CELEBRÓ ESTE DÍA CON UN MENSAJE PARA SUS HIJOS

El actor Julián Zucchi también usó su cuenta de Instagram para dedicar unas palabras un día antes del Día del Padre, El actor expresó el gran amor que siente por sus hijos, y que gracias a ellos es mejor persona.

“A un día del Día del Padre, yo quiero celebrarlos a ellos. Que cada día me enseñan a ver la vida de otra forma, que me ayudan a ser mejor persona. Con ellos descubrí lo que es el amor de verdad. Los amo hijos, y no me voy a cansar de decírselos. Porque con ustedes deje de tener miedo y vergüenza de expresar mis sentimientos”, escribió el argentino.





