Rodrigo Barba, el pequeño que interpretará al hijo de ‘Teresita’ en Al Fondo Hay Sitio

Universidad Cayetano Heredia deberá indemnizar con más de 100 mil soles a egresada al no poder ejercer su carrera

La UPCH ofreció una carrera que no existe ni permite colegiarse porque no ha sido reconocida por el Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú. Aún no se sabe si la casa de estudios apelará la decisión.