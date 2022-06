Ernesto Pimentel en el Día del Padre: “Gael no ha llegado a cambiarme, solo vino a recibir lo mejor de mí” | ENTREVISTA

Ernesto Pimentel celebra el Día del Padre. (Foto: Composición)

Ernesto Pimentel se convirtió en padre por primera vez en julio del 2019. El actor que le da vida a la ‘Chola Chabuca’ cumplió su deseo de ser papá junto a su gran amiga Miluska Jácome, a quien conoce desde hace más de 20 años.

El artista tiene claro que un hijo es una gran responsabilidad, y no duda en esforzarse día a día para darle lo mejor que tiene. De la mano de Miluska, el actor se ha enrumbado a esta gran aventura, viviendo con gran felicidad cada cambio que sufre el pequeño Gael durante su crecimiento, pero sobre todo, dando lo mejor de él para convertir a su niño en un hombre de bien, a base de amor y respecto por los demás.

En este Día del Padre, Ernesto Pimentel tuvo una sincera conversación con Infobae, donde nos da detalles de esta experiencia caóticamente hermosa y cómo celebra esta fecha especial junto a su pequeño Gaeilito.

Ernesto, ¿ser padre siempre estuvo en tus planes?

Para mí, ser padre forma parte de un proyecto mucho más grande. Yo siempre he querido ser profesor porque es lo que estudié. Por eso, cuando hago circo mi compromiso es educar y entretener. En cada una de las funciones yo veía tanto amor en las familias, en los hijos, en los niños. Que pensé: ¿por qué no tener un hijo? Además, es un hijo que viene de la amistad entre Miluska (Jácome) y yo.

Como es tu día a día con Gaelito…

Yo le canto, le actúo, le leo, yo disfruto entretenerlo. Imagínate lo que yo siento cuando escucho una carcajada de mi hijo, porque él no se ríe, se carcajea. Yo veo en Gael, a una persona a quien le daré todo mi amor, lo mejor de mi y que hará su propia historia. Me da miedo como cualquier padre, pero también me emociona saber que aprende rapidito las cosas. Así como le enseño inglés, también le enseño quechua, es una forma de hacerle sentir y respetar nuestras lenguas originarias.

El creador de la Chola Chabuca ya se encuentra en casa y en compañía de su hijo Gael. (Foto: Instagram)

En este proceso de ser padre, uno aprende constantemente...

Sí, es un proceso que vivo con Miluska, ella tiene una gran responsabilidad en eso. Yo estoy maravillado de ver este momento que Dios me da. Pero también tengo claro que él no ha venido a cambiarme ni a darme nada de eso, sino ha llegado para recibir lo mejor que yo pueda darle, no otra cosa.

¿Por eso te operaste la cadera luego de tanto tiempo?

Me operé de acuerdo a los plazos que el doctor me dio. Pero mi objetivo es correr y estar atrás de mi hijo . Por otro lado, también está el hecho artístico porque yo quiero seguir haciendo más cosas en el circo. El hecho de que el público considere al circo de la Chola Chabuca como uno de los mejores me llena de orgullo.

Y este domingo, ¿cómo celebras el día del padre?

Al lado de mi hijo, lo único que yo quiero es que siga riéndose. Que este día siga haciéndole su panqueque de avena, que se ría y me diga ‘buenos días’. Que se despierte en la mañana y que cuando le diga si quiere pan o panqueque me diga: ‘papá, panqueque’. Estos pequeños detalles son los que resumen lo que yo quiero para este día. No quiero otra cosa.

