Ale Venturo se muestra más enamorada que nunca de Rodrigo Cuba tras rumores de embarazo

Aunque Rodrigo Cuba no se encuentra viviendo su mejor momento debido a que Melissa Paredes compartió unos chats que dejarían en evidencia que habrían estado separados cuando ella fue ampayada con Anthony Aranda, el futbolista recibe todo el apoyo de su familia y Ale Venturo, su actual pareja.

En medio de los rumores de un posible embarazo, la popular chef mostró que se mantiene bastante unida con el jugador del Sport Boys. Ella no tuvo problemas en volver a compartir los momentos que pasan juntos y hasta señaló que desea estar siempre con él.

“ Siempre así, ‘Gato’ Cuba ”, fue el mensaje que escribió Ale Venturo para demostrar el amor que siente por el futbolista, además puso una foto en el que aparecen abrazados, dejando en claro que ellos se siguen amando hasta en los malos momentos.

Como se recuerda, el pasado 30 de mayo, Magaly Medina se enlazó con la abogada de Rodrigo Cuba para despejar algunas dudas sobre las nuevas conversaciones privadas entre Melissa Paredes y su exesposo, pero también le mencionó un posible embarazo de la empresaria.

“Ale Venturo estaría embarazada de 5 semanas”, expresó la popular ‘Urraca’ ante la abogada, quien se mostró bastante sorprendida. “Eso no es cierto, por lo menos yo no tengo conocimiento. No podría decirte si está o no está”, contestó la representante legal del popular ‘Gato’.

Cabe precisar que hasta el momento ni Rodrigo Cuba, ni Ale Venturo han salido a aclarar sobre el presunto embarazo de la chef, quien solo se ha dedicado a publicar mensajes de su negocio y la alimentación que tiene en su día a día.

De momento tampoco se sabe en qué va a acabar el conflicto legal entre el jugador del Sport Boys y la exconductora de televisión, pues no llegaron a ningún acuerdo en la conciliación que tuvieron y su próximo paso sería iniciar una demanda para la variación de la tenencia de su pequeña.

¿CÓMO SE CONOCIERON ALE VENTURO Y RODRIGO CUBA?

Ale Venturo y Rodrigo Cuba se han convertido en una de las parejas más estables del mundo artístico. Pese a que el futbolista tenía poco tiempo de divorciado, decidió iniciar un romance con la empresaria.

“No nos conocíamos pero sabíamos quién era quién. Coincidíamos en muchos lugares pero no teníamos la oportunidad de conocernos cara a cara. Termino divorciado, se da la oportunidad de conocernos en persona”, contó Rodrigo Cuba; a lo que Ale Venturo añadió: “Yo lo seguía pero no estaba tan pendiente de sus cosas y hasta que un día le puse like y le di pie”.

Seguidamente, el jugador del Sport Boys dijo: “ En ese momento cuando me puso like yo esta echado en mi cama y veo Ale Venturo y yo dije ¿Qué? Vi que me seguía y de frente le puse ‘Seguir’ también ”.

Asimismo, Rodrigo Cuba tuvo varios elogios hacia Ale Venturo, de quien dijo tiene sus mismo valores, pues se los preguntó antes de salir y verse cara a cara. “Siempre me pareció una chica guapa, es hermosa, pero en su momento en el colegio no coincidíamos para conocernos en persona y ahora no iba a desaprovechar la oportunidad”. Finalmente el futbolista reveló lo primero que le escribió por Instagram y fue: “¿Nos conocemos de antes?”.

