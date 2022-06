Néstor Lorenzo asegura estar focalizado en Melgar, aunque le “pasan muchas cosas en la cabeza” por Colombia

Néstor Lorenzo tiene partidos pendientes antes de salir de Melgar rumbo a Colombia.

Melgar se impuso en condición de visitante a Sport Boys y quedó a un paso de hacerse con el título del Torneo Apertura 2022. Parte de esta responsabilidad es del técnico Néstor Lorenzo, quien pronto se unirá a la selección de Colombia. A pesar de estar aún en Perú, reconoció que tiene la mente en su nuevo trabajo.

“Falta lo más difícil. Me enfoco en el día a día. Sin duda de que la planificación que requiere una selección hace que esté pensando en muchas cosas. Me pasan muchas cosas en la cabeza. De pronto las escribo, me junto con mi cuerpo técnico, pero enfocados en lograr el objetivo acá. Hace un año y medio que estamos trabajando para esto. La idea es eso, día a día y tratar de no desenfocarse de lo que viene primero ”, aseguró el técnico argentino en conferencia de prensa tras el cotejo con los ‘rosados’.

Y es que el DT argentino fue contratado por el ‘Dominó’ a finales del 2020 para encabezar la temporada 2021. El balance fue más que positivo, ya que culminaron en la quinta posición de la Tabla del Acumulado tras haber sumado 42 puntos, tomando en cuenta que no jugaron en su localía, sino más bien en Lima.

Sin embargo, para este año, las cosas mejorar y el factor de desempeñarse en Arequipa les ha dado un impulso para encarar mejor los dos campeonatos en el que han venido compitiendo: la Liga 1 y la Copa Sudamericana. De hecho, en este último certamen es donde han podido sacar cara por el fútbol peruano (Sporting Cristal y Alianza Lima eliminados de Copa Libertadores), ya que superaron la fase de grupos como líderes (hicieron 12 unidades, los mismos que Racing Club de Argentina, pero con mejor diferencia de goles), lo cual les permitió clasificar a los octavos de final.

Este trabajo con resultados positivos causó el interés de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), quienes no dudaron en apostar por el argentino, considerando además que fue asistente técnico de José Néstor Pékerman, exseleccionador ‘cafetero’ y con experiencia en el balompié de ese país.

TRABAJO DE MELGAR EN FÚTBOL PERUANO

Ahora, Lorenzo reconoció el gran accionar de Melgar como institución, que ha venido destacando en el plano local y cada año se hace más competitivo a nivel internacional. Ante esta situación, el estratega dejó un mensaje para la FPF.

“En Melgar se trabaja y muy bien. El ‘profe’ Valencia ha hecho un trabajo excelente, pero no alcanza. De parte de la FPF, se demoró demasiado para iniciar los campeonatos de reserva y juveniles. Estuvieron dos años sin competir. Los que tienen suerte de entrenar con el primer equipo y estar en el ritmo que le impone el ritmo profesional, de pronto han crecido mucho, pero sin competencia. Eso es fundamental para la formación”, señaló.

Por la misma línea, manifestó que “ los clubes y la FPF deben entender que apostar por los jóvenes es una inversión, no un gasto, y hay un gran beneficio para el fútbol peruano en el futuro ”.

Finalmente, el entrenador ‘gaucho’ contó que llegó a un acuerdo con la FCF para culminar el Apertura con los ‘rojinegros’ y disputar los cotejos pendientes ante Deportivo Cali. “El manejo se hizo de común acuerdo con Melgar y la Federación Colombiana en el sentido de que aquí me pidieron que por favor termine el campeonato. Tengo un grupo de jugadores que son fantásticos, que están alineados y donde las cosas fluyen”, declaró.

PARTIDOS PENDIENTES

Además de tratar de asegurar el Apertura (ante Atlético Grau y Alianza Atlético), la cuenta pendiente de Lorenzo será de vencer al conjunto caleño en los cuartos de final de la competición continental en duelos de ida (29 de junio) y vuelta (7 de julio).

