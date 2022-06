Néstor Lorenzo dejó Melgar y es nuevo técnico de la selección de Colombia

Néstor Lorenzo asumió el cargo de la selección colombiana.

Su gran campaña con Melgar y su experiencia a nivel de selecciones como asistente de José Pérkeman le sirvió a Néstor Lorenzo para asumir el cargo de técnico de Colombia. Así lo dio a conocer el conjunto ‘cafetero’ con un video compartido mediante sus redes sociales.

“Bienvenido Néstor Lorenzo a nuestra Selección. Desde la FCF deseamos que juntos cosechemos muchos éxitos”, se puede leer en el post del conjunto sudamericano.

“El secreto es el trabajo, nada más. No hay otro secreto. El reto que asuma, el que me toque, en el momento que me toque, lo voy hacer, con excelencia, de la mejor manera”, se escucha la voz de Lorenzo como fondo del video.

“El equipo sale a ganar. Juegue con el plan que juegue, sale a ganar. Fue una manera que nos dio bastante resultados, muchos resultados. Esperamos que los jugadores estén al mejor nivel posible y que la selección vuelva a mostrar versión”, continúa el estratega.

“Me siento con un bagaje de experiencia y con muchas cosas que aprendí, que sigo aprendiendo, que me sigo actualizando, con ganas de estar en la selección, de pertenecer al grupo definitivo porque creemos que hay futuro, futuro para trabajar”, finalizó el ‘gaucho’.

Foto: Twitter

