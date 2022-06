DT de Melgar no tiene “estatus” para dirigir a Colombia, según Jorge Luis Pinto

Néstor Lorenzo fue presentado como técnico de Colombia siendo entrenador de Melgar. (Foto: Internet)

Néstor Lorenzo, actual técnico del Melgar FC, fue criticado duramente por Jorge Luis Pinto por tomar las riendas de la Selección de Colombia sin tener mucha experiencia.

El estratega argentino sorprendió al pueblo peruano y colombiano al aceptar la propuesta para ser el reemplazante de su compatriota Reinaldo Rueda. Lorenzo tomará las riendas del banquillo de ‘La Tricolor’ luego de la no clasificación al mundial de Qatar 2022.

El estratega albiceleste dejará al equipo ‘Dominó’ luego de culminar los octavos de final de la Copa Sudamericana y el Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson. Ese fue el acuerdo entre el DT y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Lorenzo todavía tiene contrato con Melgar hasta el final del Apertura y los octavos de final de la Sudamericana. (Foto: Internet)

La FCF se inclinó por esta decisión luego de analizar el excelente rendimiento que tenía el club arequipeño bajo el mando de Lorenzo. La clasificación del equipo peruano a la segunda ronda del torneo internacional terminó por dar la decisión final de contar con el albiceleste.

La resolución por parte de dicha federación no fue bien vista por varios medios peruanos y colombianos. Uno de los principales detractores de la elección fue Jorge Luis Pinto. El ex entrenador de Alianza Lima no vio con buena cara la elección de su colega.

El entrenador colombiano conversó con el medio de su país, Fútbol Red, y habló muy fuerte sobre Lorenzo. Afirmó que el director técnico en cuestión no tiene la experiencia para dirigir a jugadores como Luis Díaz, David Ospina, James Rodríguez, Luis Muriel, Yerry Mina, Radamel Falcao, etc.

“La verdad que me vi sorprendido con su confirmación. No es mejor que Alexis García, Hernán Torres o Alberto Gamero. No tiene estatus para estar en el equipo”,

También sostuvo que, para él, Lorenzo no tiene la experiencia suficiente y que la federación de su país tuvo que escoger a otra persona que tuviera los galones para poder dirigir a un país tan importante como Colombia.

“No sé si sabe trabajar, nunca lo he visto. Para los méritos de llegar al estatus de una Selección de Colombia, en este momento, no los tiene. Era mejor alguien de mayor experiencia”

Finalmente, comentó que hay estrategas muy superiores a él y que no tiene mucho recorrido dirigiendo. Cerrando sus opiniones le deseó buena suerte, aunque no cree que haga un buen papel como entrenador del combinado ‘cafetero’.

Jorge Luis Pinto fue crítico con la elección de su colega como estratega del combinado de su país. (Foto: Internet)

SU LLEGADA AL COMBINADO COLOMBIANO

El 14 de junio del presente año, en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol, fue presentado oficialmente Néstor Lorenzo como nuevo entrenador de la Selección Colombia. El estratega argentino vuelve al combinado ‘cafetero’ después de 4 años.

Lorenzo perteneció al cuerpo técnico de José Pekerman y estuvo durante toda la campaña de las Clasificatorias y en el mismo Mundial de Rusia 2018. Luego de rescindir contrato, el comando técnico tomó diferentes rumbos y Néstor tendría la oportunidad de dirigir en Perú como primera experiencia.

En la presentación, el actual técnico de Melgar estuvo acompañado de Ramón Jesurún, presidente de la FCF. El estratega albiceleste asumirá el cargo por los próximos 4 años, su gran objetivo será llevar a Colombia al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México de 2026.

El comando técnico que acompañará a Lorenzo será con Amaranto Perea, Fernando Alloco, Leandro Jorge, Valentino Dressino y Alejandro Otamendi.

Néstor Lorenzo presentado como nuevo entrenador de la selección colombiana. (Foto: FCF)

SEGUIR LEYENDO