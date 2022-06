Fiorella Retiz dedica un post a su hijo: “Ser madre y padre no es sencillo”

Fiorella Retiz dedicó una palabras a su hijo por el Día del Padre. (Foto: Instagram)

Con motivo del Día del Padre, Fiorella Retiz le dedicó unas conmovedoras palabras a su hija. La reportera señala que es padre y padre para su pequeño. Como se recuerda, la joven intenta voltear la página tras protagonizar un ampay con Aldo Miyashiro, donde se les ve en besos y abrazos.

Después de aquel episodio, la periodista Fiorella Retiz se desapareció por un tiempo de sus redes sociales, mientras que Aldo Miyashiro dio la cara en su programa La Banda del Chino para aceptar que había cometido un error y le pidió disculpas públicas a Érika Villalobos, esposa y madre de sus hijos.

Asimismo, aseguró que luchará para remediar de alguna manera el dolor que le hizo a su familia. Por su parte, la actriz ha preferido no hablar al respecto y ha optado por dedicarse a sus hijos, su profesión y sobre todo a sí misma.

Este tercer domingo de junio, Fiorella reapareció para escribir unas líneas en su historia del Instagram. Con una foto abrazando a su hijo, la joven expone un extenso texto.

“Ser madre y padre no es sencillo, pero me tienes aquí dando el mayor de mis esfuerzos con aciertos y desaciertos. Empujando el coche para que puedas tener lo que necesites y más (como siempre). Lo que puedo prometer es que nunca te faltará amor, mi cariño es tan grande que me faltarán vidas para mostrártelo. Te amo hijito, eres lo único que me hace sonreír en esta vida”, escribió la reportera.

Asimismo, resaltó que todos podemos equivocarnos, pero lo principal es haber aprendido la lección.

“Sigamos de la mano creciendo y aprendiendo a ser mejores personas. Errar es humano, perdonar es divino y rectificar es de sabios”, acotó Fiorella Retiz.





¿QUÉ PASÓ ENTRE ÉRIKA VILLAOBOS Y ALDO MIYASHIRO?

Aldo Miyashiro y Érika Villalobos se distanciaron tras la difusión del ampay entre el conductor de TV y su exreportera Fiorella Retiz. Recientemente se especuló un posible acercamiento luego que el actor publicara una foto de él viendo la obra de la madre de sus hijos. Sin embargo, no pasó de ser un simple supuesto.

La actriz está cada vez más activa en sus redes sociales, publicando imágenes de sus ensayos, sus rutinas de ejercicios, momentos en familia y hasta de sus mascotas. Ella dejó claro que pasó la página, y aunque no ha hablado del tema, ha agradecido a sus seguidores y amigos por sus palabras de aliento.

Érika Villalobos se pronunció nuevamente tras ampay de Aldo Miyashiro | VIDEO: Instagram/@

SEGUIR LEYENDO: