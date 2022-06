Melissa Paredes arruina “sorpresa” de Amor y Fuego: prueba del polígrafo arrojó que mentía

Melissa Paredes mintió en la prueba de polígrafo. (Foto: Instagram/@ melissapareds)

Luego de una intensa pelea con los conductores de Amor y Fuego, Melissa Paredes se sometió a la prueba del polígrafo para probar que estaba separada de Rodrigo Cuba cuando fue ampayada con Anthony Aranda, bailarín y actual competidor de Esto es Guerra. Sin embargo, y para sorpresa de ella misma, los resultados arrojaron que estaba mintiendo.

Mediante redes sociales, la exconductora de América Hoy lamentó haber acudido al programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, asegurando que no escucharon su versión y tampoco se tomaron el tiempo de leer las nuevas capturas de su conversación de WhatsApp con el ‘Gato’ Cuba.

“Primero pedirles disculpas por esa entrevista, es muy cero alturada, donde hubo más ataques. Yo en realidad llevé más pruebas y ni siquiera quisieron verlas ni hacerle caso. Pedirles disculpas porque parecía más ataques que una entrevista. No era lo que yo esperaba”, indicó en sus historias de Instagram.

Por otro lado, la pareja de Anthony Aranda contó a sus seguidores que una vez que terminó el programa, ella se quedó cuarenta minutos en el set para someterse a la prueba del polígrafo; sin embargo, no estaba segura si el procedimiento fue el adecuado.

“Yo no entiendo cómo será. Me estuvieron preparando con una pregunta y varias cosas más, yo no sé si es el procedimiento habitual, que te digan la pregunta y la respuesta antes. No lo sé, porque nunca he pasado por el polígrafo. El resultado arrojó que estaba mintiendo, lo que me parece raro”, expresó.

Por este motivo, la exreina de belleza señaló que no le crean a lo que dice el polígrafo, pues ella ha mostrado todas sus pruebas y no sabe el motivo por el que la máquina señaló que estaba mintiendo cuando, según ella, esto no era cierto .

Amor y Fuego emitirá los resultados de la prueba del polígrafo este viernes 17 de junio. En las imágenes promocionales del programa, se puede escuchar que le preguntan si mantenía una relación amorosa con el ‘Gato’ Cuba cuando besó a Anthony Aranda.

Debido al video que subió Melissa Paredes con anticipación, se puede suponer que ella respondió que “no”; sin embargo, el polígrafo determinó que estaba mintiendo.

Los usuarios comentaron las redes sociales del espacio de Willax TV, resaltando que la modelo les arruinó la “primicia” que iban a presentar.

“¿Primicia? ¿Lo has visto en otro canal? Solo a Melissa haciendo posición adelantada. El viernes se verá todo”, respondió la página oficial del programa.

Programa Amor y Fuego responde a usuario en redes. (Foto: Captura Instagram)

