La explosiva crítica de Magaly Medina a Melissa Paredes por entrevista en ‘Amor y Fuego’: “Qué tal caradura”

Magaly Medina usó la última parte de la edición de su programa en ATV para hablar de la polémica entrevista que dio Melissa Paredes esta tarde a Rodrigo González y Gigi Mitre. La popular “Urraca” no dudó en tildar de “vulgar”, “cínica” y ordinaria a la expareja de Rodrigo Cuba por “preferir negar lo evidente antes que reconocer que hicieron algo que no debieron hacer”.

“Ella cree que la mejor manera de defenderse es atacar y negarlo todo. No dejó que la entrevistaran. Ella me recuerda mucho a esas personas, sobre todo hombres, que ampayabamos en este programa hace tantos años, siendo infieles y cada vez que emitíamos una imagen, estos salían a desmentir estas imágenes”, crítico Magaly.

Agregó que “la gente prefiere negar lo evidente antes que reconocer que hicieron algo que no debieron hacer. A todos nos pasa en algún momento en nuestra vida personal, pero parte también es afrontarlo y ser honestos con nosotros mismos, pero ese no es el caso de Melissa Paredes, ella se cree sus propias mentiras, su propio cuento que va elaborando día a día, al que le mete otros ingredientes hasta que ella misma se pierde en un callejoncito sin salida y ya no le queda otra que negarlo absolutamente todo con absoluta frialdad, con absoluto cinismo”

Magaly Medina se quedó sorprendida con algunas declaraciones de la exmodelo, pero que “no he visto a alguien que ha demostrado en los últimos tiempos una ordinariez que es vergonzosa para cualquier mujer, la vulgaridad que hace unos días le criticaba cuando se atrevió a mencionar la forma como crié a mi hijo”.

“Ella no conoce mi intimidad, porque a la única persona a la que he cuidado de no ser público es a mi hijo y ahora que es mayor, él no quiere ser público y yo respeto”, aclaró.

También indicó que ella no hubiera soportar tanto tiempo frente a Melissa Paredes como sí la tuvieron Rodrigo y Gigi.

“No sé cómo tuvieron paciencia en Amor y Fuego. Yo me hubiera parado, me hubiera ido y le digo que no puedo hablar con una embustera como ella, me hubiera ido del set por faltarme de respeto”.

Agregó que “yo no perdería saliva tratando de desmentir lo que hoy en día niega, cuando en un momento dado estuvo con la cabeza gacha”.

AMPAY

Sobre la mención que hizo Melissa Paredes al ampay que terminó por destapar el escándalo de infidelidad, separación, divorcio y procesos legales, la “Urraca” le aclaró que el espacio matutino de ‘América Hoy’ no tiene nada que ver y que el dato de que algo pasaba con el bailarín salió del programa sabatino donde ella concursaba.

“A ‘América Hoy no lo metas, porque el dato de que tú y tu bailarín estaban en “pachamanqueos” en este programa del fin de semana. Es de ahí que sale este dato’. Nosotros tenemos harta experiencia haciendo eso y tú ninguna, tú te estabas escondiendo. Un poco más va a decir que ya sabía la marca del carro que la estaba siguiendo”

“Qué tal caradura. No sé cómo tuvieron paciencia en Amor y Fuego, yo me hubiera parado e ido y le hubiera dicho que no puedo hablar con una embustera como ella. Me hubiera ido del set por faltarme de respeto y ahí sí me identifico con Gigi cuando le dijo “farsante”. Hay personas que son así, embusteras y eso es algo sociopático”.

En otro momento, Magaly sostuvo que el comportamiento que ha venido demostrando Melissa en todas las entrevistas viene de crianza, de la cuna porque de lo contrario tendria algo de vergüenza, pero se sentó ahí como una verdulera.

“De ella ya no tengo palabras, es totalmente ordinaria en su manera de comportarse, en su manera de hablar”, manifestó.

Finalmente objetó que la Paredes “ataca, niega y ella piensa que está en cualquier lado. Qué grosero su comportamiento”.

