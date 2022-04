Óscar del Portal habría sido separado de América TV y Aldo Miyashiro solo recibiría una sanción tras ampays

Óscar del Portal y Aldo Miyashiro, las consecuencias tras el ampay. (Foto: América TV)

Magaly Medina reveló en la última emisión de su programa, miércoles 27 de abril, que sus fuentes le aseguraron que Óscar del Portal habría perdido su trabajo, mientras que a Aldo Miyashiro solo se le daría una sanción.

Asimismo, hizo notar que el periodista ya no menciona a América TV como su lugar de trabajo en sus redes sociales. Esto después de su sonado ampay con Fiorella Méndez.

“Ya perdió el trabajo en América TV (…) Según nuestros informantes a él lo sacaron y a Miyashiro le dieron una sanción. La pita siempre se rompe del lado más débil”, señaló la conductora de TV.

Como se recuerda, Óscar del Portal fue uno de los protagonistas del ampay, donde se le vio a Aldo Miyashiro en besos y caricias con Fiorella Retiz, en el departamento del periodistas. Aunque en esta ocasión no se le ve al comentarista deportivo en una situación comprometedora con Fiorella Méndez, a la joven se le ve salir del recinto en la mañana del día siguiente.

Sin embargo, esto no quedó ahí, pues el 26 de abril, Magaly Medina difundió un informe que involucra a la pareja. En el video se pueden ver las boletas de los cuartos de hotel donde supuestamente se hospedaron Óscar del Portal y Fiorella Méndez.

ÓSCAR DEL PORTAL SE REGRESÓ SOLO A LIMA

Tras viajar a Punta Cana para buscar una reconciliación con su esposa Vanessa Químper, se le vio al periodista compartiendo nuevamente con su familia. Sin embargo, tras la difusión del programa de Magaly Medina, donde difunde las boletas y fechas de los supuestos encuentros entre Del Poral y Méndez, se le vio al comentarista en el aeropuerto de Punta Cana de regreso a Lima, solo.

Se sabe, según indicó Magaly Medina, que la esposA e hijos se quedarán en República Dominicana hasta el 6 de mayo. Al la esposa no creyó más en las palabras de la hoy exfiguta de América TV.

El viaje familiar de Óscar del Portal en Punta Cana llegó a su fin. El periodista deportivo fue captado solo en el aeropuerto.

ALDO MIYASHIRO A LA ESPERA DE LA DECISIÓN DE AMÉRICA TV

El conductor de la Banda del Chino apareció en su programa tras ser captado en besos y caricias con Fiorella Retiz. El actor pidió disculpas a su esposa Érika Villalobos, además de indicar que esperará la decisisón de sus empleadores.

“Si me tienen que sancionar mis empleadores, estoy presto a acatar cualquier sanción que me quieran poner, la que sea, yo siempre he hablado de la necesidad que tenemos a veces de transmitir desde acá y ´poner una cara y por adentro sentir otra cosa” , indicó en aquel momento Aldo Miyashiro.

Hasta el momento, el conductor no aparece en su programa ni tampoco América TV se pronuncia al respecto. Sin embargo, Magaly Medina aseguró que el presentador solo recibirá una sanción.

“Hoy (20 de abril) no sé cómo estoy parado acá. Lo esto haciendo porque no quiero escapar de la situación, porque creo que he fallado. Lo más doloroso es que me he fallado a mí mismo y a los que más quiero. Yo ahora, no tengo la fuerzas para hacer programa ni presentar una nota. Le voy a pedir a mis compañeros que lo hagan. Me voy a tomar unos días y espero reconstruirme y volver a tener lo que tenía antes con mi familia. Espero conseguir el perdón de la persona que ofendí y ya no sé que será más adelante de mi vida”, acotó.

El perdón de Aldo Miyashiro | VIDEO: América TV

