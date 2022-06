¿Por qué Magaly Medina y Rodrigo González aseguraban el triunfo de Alessia Rovegno antes de su coronación?

Rodrigo González y Magaly Medina vaticinaron el triunfo de Alessia Rovegno. (Foto: Composición)

Rodrigo González y Magaly Medina se han caracterizado por decir sus opiniones sin filtro. Incluso, en más de una oportunidad el popular Peluchín ha revelado algunas situaciones que terminaron confirmándose poco después. Esta vez, su exmadrina dijo lo mismo y ambos terminaron acertando.

Para ambos, las reuniones de Jessica Newton con Alessia Rovegno antes de ser presentada como candidata oficial al Miss Perú, fueron una clara señal de favoritismo. Los presentadores de televisión, aseguraban que esta era la manera de conseguir la corona.

Fue entonces que, cada uno en su programa, evidenció las razones por las que la hija de Bárbara Cayo se iba a convertir en la reina de belleza peruana. Un hecho que se confirmó el último martes 14 de junio con su coronación en el programa especial que se transmitió en Esto es Guerra.

PUEDES LEER: Valeria Flórez no descarta volver a participar en el Miss Perú el próximo año

¿QUÉ DIJO RODRIGO GONZÁLEZ?

La primera vez que Rodrigo González habló del tema fue el 7 de abril de este año. Para el compañero de Gigi Mitre, era evidente que se iba a elegir a Rovegno por sus constantes acercamientos con la directora del certamen de belleza.

Según la figura de Willax, cada vez que Jessica Newton convocaba a una candidata, esta salía ganadora. Para él, las decisiones finales están en las manos de la organizadora por lo que sintió que, incluso antes de concursar, ya se tenía a la ganadora en el radar.

Fue ese día que decidió confirmarlo en vivo y señaló sin titubear: “Desde ahora ya sabemos que Alessia Rovegno es la futura Miss Perú. Te lo firmo”.

Rodrigo González afirmó que Jessica Newton ya tendría entre sus planes elegir a Alessia Rovegno como la próxima Miss Perú. ¿Acertará?

Cabe recordar que, en más de una ocasión Rodrigo González ha dado primicias que con el paso del tiempo se han terminado confirmando. Tal como sucedió con el embarazo de Ivanna Yturbe.

En otra ocasión, señaló que Jessica Newton sabe perfectamente a quién elegir para sus certámenes. Además, no dudó en especular que la directora del Miss Perú podría haber tomado esa decisión por molestar a Magaly Medina. Como se recuerda, la Urraca y la madre de Cassandra Sánchez de Lamadrid, rompieron su amistad y se conoce que la conductora no tiene una buena relación con la familia Cayo.

“Nadie duda de que Jessica Newton sabe quién va a funcionar y quién no. Nadie duda que muchas de las candidatas que ella ha elegido nos han dejado bien parados. Yo creo que elegiría con más ganas a Alessia para jorobar a Magaly, no ves que odia a la familia de las Cayo”, comentó el conductor de Willax.

LA VERSIÓN DE MAGALY MEDINA

Para la conductora de Magaly TV: La Firme, el favoritismo se habría evidenciado por la constante exposición de Alessia Rovegno en la televisión. Además, señaló un favoritismo para ella porque sintió que coronaron con otros títulos a candidatas que pudieron ser fuerte competencia para la ahora Miss Perú Universo.

En su programa del 10 de junio de este año y a solo unos días de la final, Magaly Medina afirmó que Alessia se llevaría la corona. Incluso, se animó a señalar que la hija de Bárbara Cayo habría aceptado participar porque le prometieron convertirse en ganadora.

“Todo indica que hay una favorita y no necesariamente del público, es como si hubiera una sola candidata, Alessia Rovegno, no hay nadie más, ¿A quién más hemos conocido en programas de televisión?, ¿A quién más, les han hecho reportajes? Solo a Alessia Rovengo, eso es un claro favoritismo de una organización que se dice imparcial. Seguramente, ya le ofrecieron la corona y se la van a dar”, enfatizó.

Magaly Medina dice que Alessia Rovegno es la favorita del Miss Perú Universo. Video: ATV / Magaly Tv:La Firme

Además, explicó que la razón de toda esta situación se debería a que habría tenido una madrina dentro del certamen de belleza. “Ni me van, ni me vienen, cada una es dueña de sus acciones, pero no me parece; acá si tienes padrino o madrina te bautizas. Sí, es y ha sido siempre ley de vida... Somos pocas que hemos llegado, donde hemos llegado, sin padrinos ni madrinas”, sentenció la Urraca.

SEGUIR LEYENDO: