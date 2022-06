Julio César Uribe: “Perú va a tener muchos problemas de recambio generacional”

Julio César Uribe se refirió al futuro de la selección peruana.

La selección peruana quedó fuera del Mundial de Qatar 2022 y su futuro parece incierto, pues Ricardo Gareca, técnico y gestor de las dos campañas exitosas, terminó su contrato. No obstante, en medio de tantas dudas, Julio César Uribe, exentrenador de la ‘bicolor’, se animó a hacer su pronóstico.

“Perú va a tener muchos problemas de recambio generacional y ojalá me equivoque. Viendo, por ejemplo, como en Argentina trabajan en menores y la diferencia es tremenda”, apuntó en conversación con Ovación.

Estas declaraciones no están muy alejadas de la realidad, debido a que si revisemos el promedio de edad de la columna vertebral de la ‘blanquirroja’ es muy alto. A su vez, algunos de los integrantes del ‘equipo de todos’ no podrán estar presente en el próximo Mundial, por consiguiente, se necesitará un recambio con urgencia.

En esa misma línea, no se puede dejar de lado la formación de nuevas promesas. En el Perú, a diferencia de otros países, existe la bolsa de minutos. ¿Realmente es algo positivo? Hasta el momento no ha dado frutos. No existe un futbolista en el último tiempo que se haya mantenido en el extranjero como ocurrió con Claudio Pizarro, Jefferson Farfán y Paolo Guerrero años atrás.

La salida de Ricardo Gareca podría revelar estas falencias, ya que el argentino sacó provecho de las virtudes de los peruanos y logró formar un grupo competitivo. De esta forma, consiguió la clasificación al Mundial de Rusia 2018 y se quedó a un paso de estar en Qatar.

Foto: REUTERS/Mohammed Dabbous

SU ANÁLISIS DEL PERÚ VS AUSTRALIA

Perú no se sintió cómodo a lo largo de los 90 minutos y parte de alargue. Australia logró neutralizar sus fortalezas y en grandes facetas del compromiso le quitó la posesión del balón. La inconformidad se veía reflejada en las indicaciones de Ricardo Gareca, quien permaneció de pie en su zona técnica. Por ello, Julio César Uribe le da mucho mérito a los ‘Socceroos’.

“No hay mucha vuelta que darle. La selección intentó todo lo que tuvo que intentar, jugaron a lo que siempre han jugado, pero el adversario lo descifró de forma espectacular porque no le dio una opción a lo que desarrolló Perú en 8 años”, manifestó el técnico nacional.

“El equipo estuvo a la altura de lo que estaba buscando, pero no lo encontró porque hubo mérito del adversario. ‘Canchita’ Gonzáles, quien reemplazó a Yoshimar Yotún, hizo un buen partido e interpretó lo que el técnico le indicó”, complementó.

Foto: REUTERS/Mohammed Dabbous

La selección ya debe pensar en lo que viene. Primero, confirmar la continuidad de Ricardo Gareca. Según declaraciones de Agustín Lozano, presidente de la FPF, tendrá una reunión con el ‘Tigre’ para hacerle una propuesta. “No hemos hablado para nada y creo que estos días sí van a ser de mucho diálogo, de mucha conversación”.

Después, programar los amistosos para lo que queda del 2022. La cabeza de la Federación Peruana de Fútbol también habló sobre un encuentro de preparación con México, el cual se llevaría a cabo en septiembre y en Estados Unidos.

Las eliminatorias sudamericanas siguientes estarán comenzando el año 2023 y se extenderán hasta el 2025, un año previo a la Copa del Mundo. Habrán cambios en cuanto al formato de clasificación. Uefa (16), África (9,5), Asia (8,5), Conmebol (6,5), Concacaf (6,5), Oceanía (1,5). Entonces, la región de la ‘bicolor’, habrá seis boletos directos y uno al repechaje.

