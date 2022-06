Gladys Echaíz sobre incapacidad de la PNP para capturar a Juan Silva: “Está dejando mucho que decir”

Gladys Echaíz no confirmó si renunciará a la bancada de Alianza para el Progreso.

La congresista Gladys Echaíz se refirió al hecho de que la Policía Nacional del Perú no ha sido capaz de capturar hasta el momento al exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva. Si bien destacó la labor que ha venido desempeñando durante los últimos años, cuestionó que no hayan podido dar con el paradero de una figura tan importante como fue el hombre que alguna vez fue cercano al presidente Pedro Castillo.

“Es preocupante realmente, la Policía Nacional está generando opiniones diversas. Es conocido a nivel nacional e internacional el grado de capacidad y eficiencia de nuestra Policía. Es reconocida por su trabajo de investigación criminal y otras habilidades”, dijo en conversación con los medios de comunicación desde el Hall de pasos perdidos del Congreso de la república.

En su intento por entender cuáles serían las causas de su no ubicación, Echaíz especuló sobre posibles instrucciones hacia los agentes policiales. " Que no pueda encontrar a una persona conocida está dejando mucho que decir. O ha disminuido la capacidad de detención de personas o hay una instrucción de otra naturaleza para no oír, ver o encontrar a las personas”, recalcó la integrante de Alianza para el Progreso.

Cabe recordar que la PNP anda en busca de Silva desde el 27 de mayo. Sobre el exministro pesa una recompensa de S/ 50,000 por quien brinde información de su paradero. Ante esto, la Policía recibió pistas sobre su paradero en Carabayllo, pero al acercarse al lugar, intervinieron el domicilio equivocado. Este error habría permitido que el extitular del MTC escape en una camioneta de la casa correcta.

FUTURO EN EL CONGRESO

A pocas semanas de que el Congreso vote por los nuevos integrantes de su Mesa Directiva, diversos nombres han empezado a mencionarse como futuro presidente o presidenta del Parlamento. Entre estos se encuentra la integrante de la bancada de APP, Gladys Echaíz. Sin embargo, tratándose de una invitada de la agrupación política, se espera que el partido de César Acuña apueste por un militante integrante de la bancada.

Si bien Echaíz ha sido mencionada por algunos congresistas para presidir la Mesa Directiva, esta tendría que retirarse del grupo parlamentario que hoy integra para postular dado que APP no apostaría por ella. Sobre su futuro en dicha agrupación, la congresista señaló que no lo sabe. “El tiempo lo dirá”, dijo al ser consultada por la prensa.

“Mire yo he sido elegida como congresista y sé trabajar como soldado, coronel y general, estoy donde soy necesaria y donde esté seguiré trabajando, la elección de la Mesa es un trabajo de las bancadas, cada bancada elige a su mejor cuadro, eso hará APP que es la que le tocaría por los acuerdos, como ustedes saben yo soy una invitada, no conozco los acuerdo internos solo sé que debemos elegir al presidente de la Mesa Directiva”, dijo.

Echaíz aseguró gozar de independencia para dar su opinión sobre los problemas del país. Además, cabe resaltar que sus votaciones suelen ser contrarias a los acuerdos señalados por Alianza por el Progreso, así como su compañero de bancada Roberto Chiabra. La posibilidad de su postulación a la Mesa directiva del Congreso ha sido mencionada por los congresista Jorge Montoya y José Cueto de Renovación Popular.

