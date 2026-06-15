El análisis de las posibilidades de que Adrián Quiroz deje Los Chankas y pueda ser fichado por Universitario. YouTube Modo Fútbol

El armado del plantel de Universitario de Deportes para el segundo semestre de 2026 ha cobrado especial atención tras la salida de Sekou Gassama y la inminente llegada de Gianluca Lapadula. En este proceso, el caso de Adrián Quiroz se ha convertido en uno de los focos principales, debido a que las negociaciones por su fichaje han quedado en un punto muerto.

La ‘U’ y el futbolista ya cuentan con un acuerdo cerrado. El mediocampista se encuentra en Lima, a la espera de que se destrabe la operación. Sin embargo, la relación entre el club ‘crema’ y Los Chankas sufrió un giro inesperado luego de la reciente intervención de Kevin Íñigo Peralta, presidente de la institución andahuaylina.

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Según el periodista Gustavo Peralta en el programa de YouTube, Modo Fútbol, la fricción principal surgió por la “discrepancia en el entendimiento y en la forma de pago de la cláusula”. Mientras los ‘merengues’ buscan cumplir el monto en cuotas, los ‘guerreros’ mantienen una postura distinta y rechazan la propuesta. Las formas de negociar de Íñigo Peralta no fueron del agrado del entorno de Universitario, y tampoco al revés, lo que ha profundizado el desencuentro.

¿Se cayó el fichaje de Adrián Quiroz por Universitario? El factor que complica las negociaciones con Los Chankas.

La situación ha hecho que, pese a tener ya el “sí” del futbolista, el traspaso esté en riesgo real de caerse si no se alcanza una solución rápida. El desenlace podría conocerse en breve, dependiendo de si alguna de las partes accede a flexibilizar sus exigencias. La fecha límite es hoy lunes 15 de junio, según Peralta.

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La postura de Adrián Quiroz si se cae el fichaje por Universitario

Fuentes cercanas al futbolista remarcan que Adrián Quiroz tiene un deseo claro: vestir la camiseta de Universitario. El entorno del jugador ha solicitado a Los Chankas que hagan todo lo posible para concretar la transferencia, enfatizando que la prioridad del mediocampista es volver al club que lo formó.

Ante la posibilidad de que el acuerdo no prospere, el círculo cercano del mediocampista peruano ya tiene una posición tomada. Gustavo Peralta informó: “El entorno de Adrián Quiroz le ha pedido a Los Chankas hacer todo el esfuerzo para que se dé la posibilidad. El jugador quiere ir a Universitario y quiere que se arregle. Pero su entorno considera que si se cae lo de la ‘U’, igual lo sacan de Los Chankas para llevarlo a otro lado”.

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Esto significa que, de fracasar la negociación actual, el futuro de Quiroz en Los Chankas estaría sentenciado. El volante de 27 años sería transferido a otro club, buscando un nuevo destino lejos de la entidad andahuaylina, aunque no necesariamente a Universitario. Otro club de la Liga 1 o incluso del extranjero podría aparecer en el horizonte.

De este modo, el caso de Quiroz se ha transformado en un tema central para ambas directivas y para el propio futbolista, quien por ahora se mantiene a la espera en Lima, aguardando una definición.

El volante de Los Chankas podría regresar a Universitario. Créditos: Modo Fútbol / Linkeados.

Jordan Guivin cerca de Universitario

Mientras el caso Adrián Quiroz se encuentra entrampado, Universitario avanza en otras negociaciones. El periodista Gustavo Peralta informó que Jordan Guivin está muy cerca de regresar al club ‘crema’, al que ya defendió entre 2022 y 2023. El mediocampista de 28 años ya se encuentra en Lima, donde debe cumplir con las sesiones fotográficas y de grabación previas a la oficialización del traspaso.

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El contrato que lo unirá a tienda ‘estudiantil’ será por dos años y medio, consolidando así una apuesta a mediano plazo. Peralta reveló: “Jordan Guivin está en Lima. Va a grabar, hacer las fotos y lo que corresponde para hacerlo oficial. Su contrato va a ser por dos años y medio”.

La operación por el futbolista formado en San Martín se concretó mediante el pago a ADT de su cláusula de rescisión, cuyo monto fue calificado como “muy bajo” por el propio Peralta: menos de USD 150 mil. De este modo, Universitario asegura un refuerzo sin comprometer de forma significativa sus finanzas.

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