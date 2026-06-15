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Edson Dávila responde a declaraciones de Gisela Valcárcel sobre su amistad: “Respeto todo lo que dice”

El conductor de televisión respondió a las palabras de su exjefa, quien marcó distancia de la relación que tienen

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Edson Dávila responde a declaraciones de Gisela Valcárcel sobre su amistad: “Respeto todo lo que dice”
Edson Dávila responde a declaraciones de Gisela Valcárcel sobre su amistad: “Respeto todo lo que dice”

El vínculo entre Edson Dávila y Gisela Valcárcel volvió a la agenda pública luego de que ambos abordaran en distintas entrevistas la situación de su relación tras la salida de Valcárcel de América TV y la permanencia del conductor en el canal. Dávila optó por una postura conciliadora y evitó cualquier enfrentamiento, mientras la conductora se mostró distante sobre la amistad que los unía.

En declaraciones exclusivas para Extra, Edson Dávila sostuvo: “La quiero mucho y admiro, respeto todo lo que dice, más bien le agradezco por la oportunidad que me dio en su debido momento”.

El conductor no profundizó en detalles sobre la relación personal que mantuvo con quien fue su jefa, pero sí marcó su agradecimiento por las oportunidades laborales brindadas.

En una pantalla dividida, Edson Dávila y una mujer con micrófonos sonríen a la izquierda; Gisela Valcárcel con gafas de sol y gorra blanca a la derecha
Edson Dávila, junto a una colega en un set de televisión, lanza una indirecta a Gisela Valcárcel, captada con gorra y gafas, luego de que ella se distanciara públicamente de él.

El bailarín, conocido por el público como Giselo, decidió no alimentar la controversia ni responder a posibles tensiones. “Siempre las habrá (críticas), pero la tengo clara y por eso te digo, que los aplausos no te levanten el ego, ni que las criticas te destruyan”, expresó al mismo medio. Su enfoque, según relató, está en mantener la profesionalidad y dejar a un lado las polémicas que puedan surgir en el entorno televisivo.

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A pesar de las decisiones que tomaron en sus respectivas carreras, Dávila dejó claro que mantiene el respeto hacia la figura de Valcárcel, evitando cualquier comentario que pudiera interpretarse como provocador o polémico. Desde su salida de la productora de la ‘Señito’, el conductor se ha dedicado a su propio espacio en la pantalla, en el mismo canal donde trabajó junto a la presentadora.

Edson Dávila sonríe y apunta a cámara, vestido de amarillo, frente a una pantalla con su imagen y el logo del programa 'Edson pa' qué más'
Edson Dávila presenta sonriente su nuevo programa 'Edson pa' qué más' en América TV, marcando su debut como conductor principal.

¿Qué dijo Gisela de Edson Dávila?

La versión de Gisela Valcárcel sobre la relación con Edson Dávila fue consultada durante una entrevista concedida al programa ‘Amor y Fuego’. Allí, la conductora se refirió al presente profesional de quien fuera uno de sus colaboradores más cercanos y a la naturaleza del lazo que los unió.

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Edson está trabajando en América Televisión, yo estoy trabajando en otras cosas y no nos vemos, yo supongo que la amistad continuará”, declaró la presentadora, reflejando una actitud reservada respecto a la continuidad del vínculo personal.

La periodista del espacio insistió en conocer si la amistad seguía vigente, momento en el que Valcárcel aclaró: “Tengo mucho respeto por él, por la carrera, por quien es, por su talento. Le deseo lo mejor, claro. Pero mis amigos… mis amigos son muy pocos”.
La conductora Gisela Valcárcel fue abordada por un reportero de "Amor y Fuego" y respondió a las incómodas preguntas sobre su anunciado regreso a Panamericana Televisión, su relación con Susana Umbert y su vínculo actual con Edson Dávila, 'Giselo'. Willax/ Amor y Fuego.

Con esas palabras, la conductora de televisión dejó entrever que el trato entre ambos se distanció luego de los cambios laborales, aunque mantuvo un reconocimiento público a la trayectoria de Dávila. El intercambio de declaraciones ha captado la atención del público, que siguió durante años la colaboración entre ambos en diversos proyectos televisivos.

Mientras tanto, Edson Dávila se encuentra al frente de un nuevo formato en el horario estelar de América TV, canal que también ocupaba Valcárcel hasta su reciente salida. El conductor expresó que se encuentra preparado para afrontar tanto la aceptación como las observaciones a su trabajo, manteniendo el eje en su desempeño profesional y evitando alimentar la controversia.

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