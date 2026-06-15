Corte de agua para este miércoles 17 de junio por más de 10 horas: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

Vecinos de San Juan de Lurigancho y Ate deberán tomar previsiones ante una restricción programada del suministro. Sedapal informó que el miércoles 17 de junio aplicará una interrupción temporal del servicio de agua potable en sectores de ambos distritos, debido a labores de mantenimiento preventivo en la red de distribución.
De acuerdo con el cronograma operativo difundido por la empresa para esa jornada, la suspensión alcanzará viviendas y locales comerciales. La reposición se realizará en horarios diferenciados, según cada área intervenida y el avance de las tareas previstas por los equipos técnicos.
La compañía sostuvo que estas acciones apuntan a preservar la calidad del recurso y a sostener la continuidad del abastecimiento en Lima Metropolitana. Sedapal también precisó que la intervención forma parte de un plan de mejoras por etapas, orientado a reforzar la infraestructura hídrica, elevar la seguridad del sistema y ordenar el restablecimiento del suministro al término de los trabajos.
PUBLICIDAD
¿Cuáles son las zonas afectadas?
San Juan de Lurigancho
- A. H. 27 de Marzo
- A.H. Somos Libres
- APV Casa Blanca
- A. H. José C. Mariátegui (Las Galeras)
- A. H. Esmeralda de Los Andes
- A. H. Cruz de Motupe Grupos I, II, III, IV, VI, VII
- A. H. Enrique Montenegro
- A. H. José C. Mariátegui
- A. H. 10 de Octubre
- A. H. Su Santidad Juan Pablo II
- A. H. 10 de Octubre Señor de Los Milagros Ampl.
- A. H. Jardines 30 Octubre II
- A. H. Integ. Solid. y Prog. Sector Los Jardines Ampl.
- Sector San Juan de Casa Blanca
- Agru Los Claveles
- AF Santa Rosa de Lima
- Agru. Punta Hermosa
- A. H. Pl Nvo San Juan Sector Pedro Zazilla
- Sector Lomas Casa Blanca
- Sector Chavín de Huántar
- Sector Alto Cenepa
- Agru. Fam. Nvo Amanecer
- A. H. Cerrito La Libertad Ampl.
- A. H. Integ. Manos Unidas Sector Huanta II Ampl.
- A. H. Integ. Manos Unidas Sector Los Ángeles Corazón de Jesús III
- A. H. Simón Bolívar I
- AF Santo Toribio
- AF Heraldos de Motupe
- A. H. 1 de Mayo
- Nva Juventud Lomas Casa Blanca
- Agru. Sagrado Corazón de Jesús
- Agru 27 de Enero
- Agru Primavera
- AF Patria Unida
- Agru Lomas de Cristo Rey
Hora: 9 a. m. - 10 p. m.
Ate
- A. H. Huaycán zona R
- A. H. Huaycán zona X R-D 8.9, UCV 238, UCV 30 de abril
- A. H. Huaycán zona V, UCV 225 R-P3, UCV 239
- Talleres 30 de abril
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
Consejos para ahorrar el agua en casa
- Cierra el caño al cepillarte, afeitarte o enjabonarte.
- Repara fugas: una gotera constante suma litros al día.
- Reduce el tiempo de ducha y usa un aireador en grifos para bajar el caudal.
- Lava ropa con carga completa y elige programas cortos.
- Enjuaga verduras en un recipiente y reutiliza esa agua para limpiar pisos.
- Evita la manguera para veredas; usa balde y escoba.
- Riega plantas temprano o de noche y aplica riego por goteo.
- Junta el agua fría inicial de la ducha para otros usos en casa.
Más Noticias
Perú anuncia nuevos modelos de gestión privada en sitios arqueológicos: ¿Qué pasará con Machu Picchu?
El Ministerio de Cultura ha lanzado una propuesta normativa que permitirá la gestión y servicios privados en bienes culturales públicos a través de APP o Proyectos en activos, concursados por ProInversión
Resultados ONPE EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú
Al 98,593% de actas contabilizadas, Keiko Fujimori acumula 9.075.116 votos (50,051%) frente a los 9.056.638 de Roberto Sánchez (49,949%). La diferencia es de 18.478 votos. No quedan actas pendientes: solo 1.305 están en proceso de envío al JEE. La proclamación oficial del JNE sigue prevista para mediados de julio
Euro hoy en Perú: cotización de apertura del 15 de junio
La moneda europea registra un avance respecto a la jornada anterior
Tía de Paul Michael deja entrever ruptura del cantante con Pamela López: “No se van a reconciliar”
Tras el fin de ‘La Granja VIP’, Mariela, la popular Tía Lisura, contó en un live de TikTok que ya sabe toda la verdad de su sobrino
Qué se celebra el 15 de junio en el Perú: la tensión entre orden público y cultura popular en la narrativa nacional peruana
La coexistencia de un delincuente convertido en mito mediático y de promotores culturales reconocidos muestra cómo el relato histórico integra luces y sombras, y obliga a pensar qué historias se privilegian y por qué
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD