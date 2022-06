Pedro Castillo respondería por escrito a la Comisión de Fiscalización ante eventual citación

Pedro Castillo, presidente del Perú.

El presidente de la República Pedro Castillo responderá por escrito ante cualquier eventual citación de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso que ayer dispuso variar su condición de invitado a investigado en el marco de la investigación por el caso Sarratea. Así lo señaló su defensa legal, el abogado Benji Espinoza.

“¿Cuál es la razón para cambiar (a Pedro Castillo) de testigo a investigado? Es porque él ha sido invitado a ir y no ha ido, pero lo que ellos no dicen es que el presidente ha contestado. Si quieren su testimonio, se los dará por escrito conforme a ley”, dijo el letrado al diario La República. En esa línea, añadió que la decisión responde a que el mandatario no se prestará a un “show político”.

El abogado del presidente Castillo cuestionó también las pesquisas que ha realizado el grupo de trabajo liderado por el congresista fujimorista Héctor Ventura, quien anunció que insistirá en recoger la declaración del mandatario. “Esta es una comisión de carácter político, no es judicial. Esta Comisión de Fiscalización no busca alcanzar la verdad, busca imputarle cargos al presidente. Eso es absolutamente claro”, sostuvo.

“Ellos no quieren saber la verdad. Ellos quieren llevar al presidente para escarnecerlo en público, para exponerlo ante el Congreso. Eso no lo vamos a permitir”, cuestionó Espinoza.

La Comisión de Fiscalización anunció que se cambió la condición del presidente Pedro Castillo de testigo a investigado en las indagaciones que se realizan en torno al caso conocido como Sarratea. Esto se sustenta en el articulo 117 de la Constitución que indica que al presidente de la República se le puede investigar, mas no acusar.

“La diferencia entre la Comisión de Fiscalización y los otros órganos funcionales es que nosotros no vamos a emitir resolución de sentencia. Nosotros estamos investigando. Para emitir una resolución o un fallo de sentencia se necesita antes respetar el debido proceso. Al presidente se le puede investigar mas no acusar, pero para llegar a una sentencia es necesario que se inicie un proceso de investigación preliminar”, enfatizó el congresista Héctor Ventura cuando ayer sustentaba su decisión.

Asimismo, sostuvo que el jefe de Estado entra en contradicciones porque hace poco manifestó someterse a todas las investigaciones, pero “en la práctica está haciendo todo lo contrario”. El titular del grupo de trabajo anunció que Jorge Luis Cortegana, exdirector Ejecutivo de Provias Nacional, también pasará a la condición de investigado.

El pasado 10 de mayo, el grupo parlamentario aprobó ampliar por 30 días hábiles las investigaciones de este caso. En la fundamentación del pedido de ampliación, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, informó que las líneas de investigación comprenden el caso Sarratea; el Puente Tarata III; la Superintendencia de Bienes Nacionales, la SUNAT y el hallazgo de 20 mil dólares en la oficina de la secretaría del despacho presidencial.