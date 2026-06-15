Dos elefantes procedentes de México llegarán al Parque de las Leyendas para exhibición: todo los detalles

Con cada renovación, el Parque de las Leyendas continúa consolidándose como un referente en el cuidado de la fauna, no solo en Perú, sino en toda la región. (Crédito: Parque de las Leyendas)

El Parque de las Leyendas se prepara para recibir dos elefantes africanos donados por Africam Safari de México, en el marco de una alianza internacional de conservación. Esta incorporación marca el retorno de la especie al principal zoológico de la capital peruana después de casi veinticinco años, según información de la Municipalidad de Lima.

La donación fue impulsada por la gestión de Frank Carlos Camacho, director del centro mexicano, y forma parte de los esfuerzos globales para la protección de especies amenazadas.

La cooperación entre el Parque de las Leyendas y Africam Safari se centra en el fortalecimiento de los programas de manejo, bienestar animal y educación ambiental. Ambas instituciones comparten el propósito de garantizar la supervivencia de los elefantes africanos y de otras especies en riesgo.

PUBLICIDAD

elefante - Parque de las Leyendas

Este acuerdo refuerza el compromiso de la ciudad de Lima con la protección de la fauna silvestre y permite reactivar su rol en las iniciativas regionales de conservación.

Durante la ceremonia de reconocimiento a Frank Carlos Camacho, la teniente alcalde de Lima, Fabiola Morales, resaltó la importancia que tiene la llegada de los elefantes para el zoológico y para la ciudad. Morales afirmó que esta acción permitirá fortalecer las acciones de conservación, investigación y educación ambiental en el parque, acercando a miles de familias, escolares y visitantes a una de las especies más emblemáticas de la fauna africana.

PUBLICIDAD

Reconocimiento internacional

La gestión de Camacho ha sido destacada por su impacto en la conservación y el manejo responsable de la fauna silvestre en América Latina. Como vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos y Acuarios (ALPZA), ha impulsado la cooperación técnica y la mejora de los estándares de bienestar animal en la región.

La llegada de los elefantes africanos marca el regreso de la especie al principal zoológico de Lima después de casi veinticinco años.

Según la Municipalidad de Lima, Africam Safari es considerado uno de los centros de conservación más prestigiosos de América Latina, con una amplia trayectoria en programas de educación ambiental y manejo de fauna.

Frank Carlos Camacho expresó: “Me siento profundamente honrado y sinceramente agradecido por recibir la Medalla de la Ciudad de Lima. Ser distinguido por una ciudad con una historia tan rica y una importancia cultural tan profunda es un privilegio que atesoraré por siempre”.

PUBLICIDAD

El conservacionista también subrayó que “la conservación nos enseña paciencia, esperanza y confianza en las generaciones futuras. Nos recuerda que nuestra responsabilidad no es solamente cuidar aquello que hemos heredado, sino también dejar un legado más valioso para los que vienen después”.

Fabiola Morales afirmó que la incorporación de los elefantes fortalecerá la conservación, la investigación y la educación ambiental en Lima.

Antecedentes históricos

El Parque de las Leyendas alberga más de 3.500 animales de más de 350 especies, según datos oficiales. Recibe cada año cerca de dos millones y medio de visitantes y se ha consolidado como referente nacional en conservación de fauna silvestre.

Según declaraciones recogidas por la Municipalidad de Lima, la llegada de los elefantes representa un hito para la institución, que no contaba con esta especie desde el fallecimiento de Cobus en julio de 2001. Cobus fue uno de los animales más recordados por los visitantes y su ausencia marcó el inicio de un largo periodo sin elefantes en la colección zoológica del parque.

PUBLICIDAD

Con la donación de los dos ejemplares, la ciudad de Lima y sus habitantes volverán a tener la oportunidad de observar a los elefantes en un entorno orientado a la educación ambiental y la conservación. La teniente alcalde Morales subrayó que este gesto constituye un avance en la cooperación entre Perú y México, favoreciendo el intercambio de conocimientos y buenas prácticas en bienestar animal.

La Municipalidad de Lima destacó que Africam Safari desarrolla programas de conservación, educación ambiental y manejo de fauna en América Latina.

Respaldo institucional

El acto de reconocimiento a Frank Carlos Camacho contó con la presencia de autoridades de la Municipalidad de Lima y representantes de instituciones vinculadas a la conservación, entre ellos la gerente general del Parque de las Leyendas, Azucena Colcas, el director del Patronato del Parque, Mario Casaretto, el director de Control de la Gestión del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre del SERFOR, Rudy Tapia, y delegados del Ministerio del Ambiente.

PUBLICIDAD

El regreso de los elefantes africanos al Parque de las Leyendas se inscribe en el marco de una política de fortalecimiento institucional y cooperación internacional, con el objetivo de continuar ampliando la colección zoológica y elevar los estándares de manejo y bienestar animal en la capital peruana.