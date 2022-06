Desaprobación al Congreso de la República se sitúa en 80%

María del Carmen Alva, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso. | Foto: Andina

La desaprobación al Congreso de la República alcanza el 80% según la última encuesta nacional de la empresa Datum Internacional. En tanto, el 13% respalda a este poder del Estado y el 7% no tiene una opinión clara al respecto.

A comparación de abril, cuando la encuestadora también publicó su resultado, se registra la disminución en dos puntos porcentuales el rechazo al Parlamento que en la última semana ha estado en el centro de los cuestionamientos a partir de la difusión de unos audios de su presidenta, María del Carmen Alva.

El viernes pasado, el periodista Eloy Marchán publicó el audio en sus redes sociales, donde se escucha la voz de la congresista. Esto comprobaría el deseo de un grupo de parlamentarios para sacar a Castillo de Palacio de Gobierno. Además, expone la existencia de un proyecto de ley, tratado en la Comisión de Constitución del Congreso, para lograr dicho objetivo.

El audio dura casi un minuto y medio y podría corresponder a la grabación de una llamada telefónica. Aquí todo lo que dice:

“Nosotros no vamos a sacar eso (a Dina Boluarte), vamos a sacar solo presidente. Acá hay una gran diferencia. El pueblo está con nosotros, está con el Congreso, no está con Castillo. Estamos mil veces más arriba, mil veces más arriba”, menciona.

La congresista acciopopulista nombra a un número de abogados que, según menciona, le habrían confirmado que las elecciones que se vayan a convocar en caso se vaque a Pedro Castillo podrían no involucrar al Congreso.

“Domingo García Belaúnde y muchos constitucionalistas han dicho que son elecciones presidenciales, que el Congreso no se va. Nosotros sacaremos un informe, también Paty Juárez iba a sacar una ley, ya ha hecho un tema para sacar de esa manera. Ya lo tiene listo, osea no va a pasar eso. Nosotros no tenemos que desaparecer”.

“Nosotros usamos la campaña de que salga García Belaúnde, que ya lo ha dicho, Fernando Altuve, todos los constitucionalistas. Natale Amprimo también, ¡y tranquilo!”.

Por otro lado, Alva señaló que esta idea ya recibió el apoyo de los congresistas de la Comisión de Constitución y menciona a Gladys Echaíz (Alianza para el Progreso), Adriana Tudela (Avanza País), Patricia Juárez y Nano Guerra (Fuerza Popular) como algunos con los que se acordó seguir ese plan. Además, manifestó que no pretende mantenerse en la Presidencia.

“Eso lo hemos hablado con Comisión de Constitución. Hemos hablado con (Gladys) Echaíz, con (Adriana) Tudela, con (Patricia) Juárez, con todos, con Nano (Guerra), con todos, todos. Si la circunstancia se da que yo tengo que asumir y convocar a los 6, 8 meses, yo hago eso, como presidenta del Congreso, de ahí yo regreso a ser congresista. Ni siquiera me quedo, ni me voy. Ya me lo ha explicado la Juárez y toda esta gente”.

SEGUNDO AUDIO

El lunes último, un nuevo audio de María del Carmen Alva se difundió. Ahora, la titular del Congreso tuvo expresiones polémicas contra el presidente Castillo. “(Pedro Castillo) No quiere ir al Congreso, no tiene cómo defenderse, está solo y está cagado. Lo que él quiere es hacer como que el pueblo nos saca, así como (Manuel) Merino, ¿me entiendes? ¿por qué renunció Merino si era constitucional?, ¡por presión de la calle!”, dice Alva a su interlocutor.

Luego, la titular del Parlamento hizo memoria de la semana de protestas que se vivió en Lima luego de que Manuel Merino asumió la presidencia tras la vacancia de Martín Vizcarra. Luego, la titular del Parlamento desliza que tienen el apoyo de las Fuerzas Armadas si hay algún intento de destitución de Castillo. “Quieren cerrar el Congreso, pues estamos acá. Antes, las Fuerzas Armadas se tomaron la foto con Vizcarra porque estaban con él; ahora las Fuerzas Armadas están con nosotros“ , mencionó.

DENUNCIAS

Ayer, el ciudadano César Leandro Inocencio presentó una denuncia penal contra María del Carmen Alva por la presunta comisión de los delitos contra los poderes del Estado en la modalidad de “conspiración para una rebelión, sedición o motín”.

Esta denuncia se basaría en las recientes declaraciones de la presidenta del Congreso, las cuales revelarían sedición. Uno de los audios que involucra a Alva menciona cómo se relevaría del cargo al mandatario por medio de reelecciones; sin embargo, estas solo afectarían al Ejecutivo, descartando la posibilidad de nuevas elecciones congresales.

De igual manera, el congresista Guillermo Bermejo (Perú Democrático) presentó una denuncia constitucional contra Alva ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Bermejo acusa a Alva Prieto de haber incurrido en las conductas tipificadas en los artículos 317 y 349 del Código Penal.“El que toma parte en una conspiración de dos o más personas para cometer delitos de rebelión, sedición o motín, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de la mitad del máximo de la señalada para el delito que se trataba de perpetrar”, señala artículo 349 del Código Penal.

RECHAZO

El Comando conjunto de las Fuerzas Armadas emitió un pronunciamiento en el que rechazan lo señalado en las conversaciones difundidas de Alva. “Las Fuerzas Armadas son instituciones que se deben al Estado y están subordinadas al poder constitucional”, esto en referencia a la persona al mando de estas; es decir, el presidente de la república.

“Las leyes y las normas determinan nuestra organización, así como la preparación, funciones y el empleo de las fuerzas, siendo respetuosos de la Constitución Política del Perú conforme al artículo N 169″, se lee en el comunicado.