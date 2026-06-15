Nació con más de 6 kilos: el extraordinario caso que sorprendió a médicos de Huacho

Teodomira Flores Hilario, de 41 años, dio a luz en el Hospital II Gustavo Lanatta Luján de Huacho, de EsSalud, a un bebé de 6 kilos con 149 gramos que nació en buen estado de salud pese a que ella presentaba un cuadro de diabetes mellitus tipo 2 de alto riesgo. El caso requirió un manejo clínico cuidadoso y un plan de atención diseñado para reducir riesgos durante el embarazo y el parto.
El recién nacido, Luis Smith, llegó al mundo mediante una cesárea programada. Según informó el doctor Eduardo Rey Etto, director del establecimiento, esa decisión permitió proteger a la madre y al neonato frente a las complicaciones que pudo implicar un parto vaginal, debido al peso inusual del bebé y al antecedente metabólico de la gestante. La intervención se realizó tras un control estrecho a lo largo de toda la gestación, con evaluaciones periódicas y seguimiento especializado.
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“Este nacimiento representó uno de los casos más complejos atendidos recientemente por el establecimiento de EsSalud, debido al inusual peso del bebé y a las condiciones clínicas de la madre. Gracias a Dios, todo salió conforme y hoy ambos evolucionan favorablemente”, señaló el galeno, al describir el escenario clínico y la respuesta del equipo médico durante el procedimiento.
Por su parte, la señora, madre por segunda vez, destacó la atención recibida durante el embarazo y el alumbramiento. “Estoy muy agradecida con los médicos, enfermeras y todo el equipo del hospital por el cuidado que nos dieron. Mi hijo nació sano y continúa creciendo adecuadamente gracias a sus controles”, afirmó, al referirse al acompañamiento y a la vigilancia realizada antes y después del nacimiento.
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Semanas después del parto, el bebé, a quien su familia llama Luisito, pesó más de 8 kilos y mantuvo una evolución favorable, de acuerdo con el reporte del hospital. El menor continuó bajo supervisión de los servicios de Pediatría y de Crecimiento y Desarrollo (CRED), áreas que realizan controles integrales para monitorear su progreso y detectar a tiempo cualquier complicación asociada a la etapa neonatal.
En paralelo al caso clínico, el director del hospital informó sobre un reconocimiento institucional obtenido por el establecimiento. Rey Etto indicó que el Hospital II Gustavo Lanatta Luján recibió la certificación como “Establecimiento Amigo de la Madre, la Niña y el Niño”.
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Con esa distinción, precisó, se convirtió en el primer nosocomio de EsSalud de la región norte del país que alcanzó ese estándar, tras un proceso de evaluación realizado por la Dirección Regional de Salud (Diresa) Lima, del Ministerio de Salud.
El directivo sostuvo que la acreditación respaldó los esfuerzos del personal para fortalecer la atención en salud materna y neonatal. “Venimos impulsando una atención cada vez más humanizada, segura y de calidad para nuestras gestantes, madres y recién nacidos. Este logro es producto del trabajo articulado, la experiencia y el compromiso de nuestros profesionales de salud”, puntualizó.
Desde la institución señalaron que la certificación reconoce prácticas orientadas a mejorar la experiencia de las usuarias, garantizar procedimientos seguros y promover un entorno adecuado para el cuidado de la madre y del recién nacido.
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