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Dónde ver Bélgica vs Egipto HOY: canal tv online del duelo por fecha 1 del Grupo G del Mundial 2026

‘Faraones’ y belgas debutan en la cita mundialista. Así es como podrás seguir las incidencias en vivo por streaming y el momento de ambas selecciones tras sus amistosos de preparación

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Mundial 2026 – Selección de Bélgica – Selección de Egipto – Perú – deportes – 14 junio
Foto 0: La primera fecha de la zona G se disputa este lunes 15 de junio en Seattle y tendrá transmisión por Disney+ Plan Premium para seguir el estreno de dos selecciones con metas distintas (AFP / EFE)

Bélgica y Egipto abren el grupo G del Mundial 2026 hoy, lunes 15 de junio, en Seattle. El duelo enfrenta a dos equipos con objetivos distintos. Los belgas llegan con nombres de peso y una base de futbolistas que compiten en la élite europea.

Los ‘faraones’, por su parte, se presenta como una de las selecciones más consistentes del continente africano y busca dar un paso que todavía se le niega en Copas del Mundo: ganar un partido. El antecedente inmediato entre ambos, en un amistoso de 2022, favoreció a los africanos por 2-1.

Dónde ver Bélgica vs Egipto por Mundial 2026

Mundial 2026 – Selección de Bélgica – Selección de Egipto – Perú – deportes – 14 junio
El debut de Bélgica y Egipto en la Copa del Mundo concentra la atención de los aficionados peruanos, que tendrán una opción directa para seguir el encuentro en vivo. (Nicolas Tucat)

En Perú, el partido entre Bélgica y Egipto puede verse en vivo por América TV, Disney+ y DSports. Este último canal también pasará para la mayoría de países de Sudamérica. En Argentina por TyC Sports, en Paraguay por GEN y trece. En Chile por Chilevisión. En Venezuela por Televen. En México por VIX Premium. En Estados Unidos por Telemundo.

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Además del arranque de la zona, el calendario del grupo G continuará con Bélgica vs Irán el domingo 21 de junio y con Nueva Zelanda vs Egipto ese mismo día. La tercera jornada tendrá Egipto vs Irán y Nueva Zelanda vs Bélgica entre el viernes 26 y el sábado 27 de junio, de acuerdo con la grilla compartida para la fase de grupos.

Horario de Bélgica vs Egipto por Mundial 2026

Mundial 2026 – Selección de Bélgica – Selección de Egipto – Perú – deportes – 14 junio
El Lumen Field será escenario del primer partido de Bélgica y Egipto en la fase de grupos, con horarios definidos para distintos países del continente americano. (Sounders Bruce)

Bélgica vs Egipto se jugará el lunes 15 de junio en el Lumen Field, en la ciudad de Seattle, un recinto con capacidad para 68.740 espectadores.

El horario del encuentro varía por país. En Perú, la pelota empezará a rodar a las 14:00. La agenda también marca 16:00 para Argentina y Uruguay, 15:00 para Chile y 13:00 para México.

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El duelo corresponde a la primera fecha del grupo G. Para Bélgica, el partido será la primera prueba oficial de su recorrido en el torneo; para Egipto, representa una oportunidad inmediata de posicionarse en una zona en la que cada punto puede ordenar la tabla desde el inicio.

Cómo llegan Bélgica y Egipto

Mundial 2026 – Selección de Bélgica – Selección de Egipto – Perú – deportes – 14 junio
Las dos escuadras llegan con rendimientos alentadores en amistosos recientes y con referentes capaces de inclinar el resultado en un estreno clave para sus aspiraciones. (Vincet Kalut)

Bélgica aterriza en el debut con una racha de amistosos que dejó señales a favor en el tramo previo al Mundial. En la ventana FIFA de marzo, ganó 5-2 como visitante ante Estados Unidos y después empató 1-1 frente a México. Ya en junio, sumó otro triunfo fuera de casa, 2-0 ante Croacia, y luego cerró con un 5-0 sobre Túnez el sábado 6.

En su estructura aparecen futbolistas determinantes por banda, como Leandro Trossard y Jeremy Doku, con respaldo desde el arco de Thibaut Courtois. La selección también se apoya en la experiencia de una generación que tuvo su pico competitivo en años anteriores, con referencias como Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku.

Egipto, en paralelo, llega con un itinerario de preparación que también dejó resultados fuertes ante rivales de primer nivel. En marzo goleó 4-0 a Arabia Saudita como visitante y luego empató 0-0 frente a España, también fuera de casa. En el cierre del camino previo, venció 1-0 a Rusia el 28 de mayo y el 6 de junio perdió 2-1 contra Brasil.

La principal carta ofensiva del equipo africano es Mohamed Salah, señalado como el jugador más importante en la historia de su selección. El delantero afronta su segundo Mundial con la intención de empujar a Egipto a una campaña que rompa una barrera concreta: el equipo pretende conseguir su primer triunfo en la competición.

El historial entre ambos, compuesto por cuatro amistosos, favorece a Egipto: suma dos victorias, frente a una de Bélgica y un empate. El cruce más reciente terminó 2-1 para los africanos en Kuwait en 2022.

Probables alineaciones

Bélgica: Senne Lammens; Timothy Castagne, Arthur Theate, Brandon Mechele, Thomas Meunier; Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans; Charles De Ketelaere, Jeremy Doku, Dodi Lukebakio.

Egipto: Shobeir; Hany, Ibrahim, Fathy, Fatouh; Ashour, Attia; Issa, Zizo, Trezeguet; Marmoush.

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