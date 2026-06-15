Perú

JNE confirma que más de 14.000 listas se inscribirían para elecciones regionales y municipales de octubre

El Jurado Nacional de Elecciones confirmó que el plazo para la inscripción de listas es hasta el 16 de junio a las 11:59 p.m.

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En 2026 también se realizarán las Elecciones Regionales y Municipales (ERM). (Andina)
En 2026 también se realizarán las Elecciones Regionales y Municipales (ERM). (Andina)

A pocos días del cierre de inscripciones para los comicios subnacionales, la secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) Yessica Clavijo calculó que “son un poco más de 14.000 listas las que tendrían que presentarse” para las elecciones regionales y municipales del próximo 4 de octubre.

Clavijo precisó que en el proceso “son 13.148 autoridades que vamos a estar eligiendo en esta oportunidad”, entre gobernadores regionales, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes provinciales y distritales, y regidores, de acuerdo con el JNE.

La funcionaria señaló que en las elecciones participarán 74 organizaciones políticas, integradas por 41 partidos políticos, 10 alianzas electorales y 23 movimientos regionales, quienes podrán presentar candidatos para los diferentes cargos de elección popular.

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De cara al vencimiento del plazo, que se cumple este 16 de junio a las 11:59 p.m., Clavijo indicó que la mayoría de las organizaciones ya trabaja en la carga de datos en la plataforma Declara +. “Tenemos como cerca de 14.000 listas que ya están ingresadas en estado borrador, pero enviadas ya al sistema, grabadas, registradas, son 27”, afirmó.

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Por otro lado, Clavijo advirtió a las organziaciones políticas que “no esperen el último momento porque los hitos electorales deben ser cumplidos”, de forma que no habrá un plazo adicional para presentar las listas de candidatos para este proceso electoral.

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El cierre del sistema y la advertencia del JNE

Clavijo explicó que a las 11:59 p.m. del 16 de junio Declara + se cierra para nuevos ingresos, aunque seguirá habilitada para quienes hayan iniciado el trámite antes de esa hora y deban completarlo. También aseguró que ese grupo podrá terminar el registro y enviar su solicitud hasta el 17 de junio al mediodía.

“Es tal cual ocurriría en un jurado electoral especial, en el que uno está esperando y cuando llega las 12 de la noche la puerta se cierra, entran todos los de la cola y quedan dentro hasta que culminan su trámite. Eso mismo pasa en el ámbito virtual”.

Indicó que las inscripciones pueden presentarse de forma virtual en Declara + o de manera presencial en los 91 jurados especiales electorales instalados en el país. Sobre el canal digital.

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“El sistema informático tiene como ventaja la carga rápida de la información, además el mismo sistema les va alertando sobre qué documentación les falta, les puede ir comentando si les falta registrar candidatos, si de repente le falta cumplir alguna cuota, algún detalle que les pueda servir para culminar satisfactoriamente su inscripción”.

¿Cuántos cargos están en disputa en las elecciones de octubre?

La dimensión del proceso se refleja también en la cantidad de cargos en disputa. Están en juego más de 1.800 alcaldías y 25 gobernaciones regionales, además de miles de regidurías y consejerías.

Esta amplitud implica que la cédula de votación será notablemente extensa, ya que debe incluir los nombres y símbolos de todas las agrupaciones y candidatos habilitados. Según declaraciones de José Tello Alfaro, especialista en derecho electoral, “la ciudadanía encontrará una cédula de considerable tamaño, lo que requerirá atención y paciencia para marcar su preferencia correctamente”.

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