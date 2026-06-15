Poder Judicial deberá decidir este viernes si mantiene la sentencia contra Wanda del Valle, expareja del ‘Maldito Cris’

Este viernes se conocerá la sentencia contra Wanda del Valle, relacionada al Maldito Chris. América TV

A días de que se conozca la decisión judicial, Wanda del Valle Bermúdez reapareció en una audiencia de apelación para pedir su libertad y negó una vez más haber ofrecido dinero para atentar contra el general de la Policía Nacional del Perú, Víctor Revoredo. Durante su declaración, afirmó que “yo nunca ofrecí dinero ni tenía intenciones jamás de hacerle daño al coronel".

La ciudadana venezolana, conocida como “la bebecita del crimen”, fue condenada a 6 años de prisión por el delito de ofrecimiento para el sicariato en agravio del jefe de la Dirección de Investigación Criminal, Víctor Revoredo. En esa misma diligencia, Del Valle atribuyó el caso a su vínculo sentimental con Christopher Joseph Fuentes González, criminal vinculado con el Tren de Aragua, alias ‘Maldito Chris’.

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“Todo este caso ha venido a raíz de la relación que yo tuve con Christopher y creo que no es justo de que porque yo haya sido su pareja me hayan vinculado a todo esto”, sostuvo Del Valle.

Durante el interrogatorio, el representante del Ministerio Público le consultó si conocía al ahora general PNP Víctor Revoredo, pero la expareja del ‘Maldito Cris’, como en otras oportunidade, negó que esto sea verdad. “Bueno, lo conozco porque es la persona que es la víctima del caso, pues”, respondió Del Valle. El fiscal también le preguntó si en algún momento ofreció dinero a otra persona. "No, señor“, contestó Del Valle.

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Expareja del 'maldito Cris' podría ser excarcelada por ineficiencia del MP. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Los antecedentes de la acusación

La mujer fue acusada de tener vínculos con la organización criminal Tren de Aragua y fue capturada en Colombia en diciembre del 2023. Para el año 2024, Wanda del Valle fue extraditada a Lima. Actualmente, luego de haber sido sentenciada a 6 años de prisión, permanece recluida en el penal de mujeres de Chorrillos.

En la misma audiencia, Del Valle fue consultada por su presunta relación con Luis Castaño Flores y Deivis Godoy Rodríguez, quiene inicialmente confesaron que ella ofreció dinero por la cabeza del mando policial. Ante una pregunta directa sobre si los conocía, la sentenciada negó que esto sea cierto e insistió en que sabe de ellos a raíz de la acusación en su contra.

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El fallo de la apelación presentada por la defensa de Del Valle contra su sentencia se conocerá el viernes 26 de julio, fecha en la que se definirá si la condena se mantiene o es revocada por el Poder Judicial.

Investigación y contexto del caso

El caso se inició tras la declaración de un testigo protegido, quien afirmó haber recibido una propuesta económica de 14 mil soles para atentar contra la vida del entonces coronel de la Policía Nacional del Perú, Víctor Revoredo Farfán. Este testimonio motivó la apertura de diligencias preliminares y posteriormente la formalización de la investigación preparatoria.

La investigación se inició luego de la declaración de un testigo protegido que denunció un ofrecimiento de dinero para cometer el crimen. (Crédito: YT/Justicia TV)

De acuerdo con el expediente judicial, el hecho investigado se produjo en 2023, en un contexto de amenazas detectadas contra el oficial policial, quien participaba en operativos contra organizaciones criminales. La fiscalía sostuvo que el ofrecimiento de dinero representaba una acción concreta vinculada a un plan delictivo.

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Medidas dictadas en la sentencia

Además de la pena privativa de libertad, el fallo dispone que la sentenciada pague una reparación civil de 15 mil soles a favor del agraviado. Asimismo, ordena que, una vez cumplida la condena, sea expulsada del país y se le prohíba reingresar al territorio nacional.

El juzgado también precisó que la medida de prisión preventiva vigente contra la condenada se mantiene hasta el 5 de marzo de 2026, periodo durante el cual permanecerá recluida mientras se ejecuta la sentencia conforme a la normativa penal.