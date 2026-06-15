Qué se celebra el 15 de junio en el Perú: la tensión entre orden público y cultura popular en la narrativa nacional peruana

El reconocimiento a Lambayeque por su respaldo a la emancipación, junto con nacimientos y fallecimientos que marcaron la vida pública y cultural, revela cómo se forja la memoria colectiva del país (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 15 de junio reúne hechos vinculados a la historia, la cultura y la vida pública del Perú. En 1822, Lambayeque fue reconocida como ciudad “Generosa y Benemérita” por su apoyo a la causa independentista.

Ese mismo día, en 1948, nació José Huerta Torres, militar que llegó a desempeñarse como ministro de Defensa. La fecha también recuerda la muerte de Luis D’Unian Dulanto, conocido como “Tatán”, uno de los delincuentes más notorios del siglo XX peruano, y de Guillermo Ganoza Vargas, impulsor del Concurso Nacional de Marinera.

Además, se conmemora el Día de la Canción Andina, dedicado a preservar y difundir la riqueza musical de los pueblos andinos del país.

15 de junio de 1822 - Lambayeque recibe el título de ciudad “Generosa y Benemérita” por su aporte a la Independencia

Lambayeque fue distinguida como ciudad “Generosa y Benemérita” el 15 de junio de 1822, un reconocimiento otorgado por su decisivo respaldo al proceso de independencia del Perú. (Andina)

El 15 de junio de 1822, Lambayeque fue elevada al rango de ciudad y distinguida con el título de “Generosa y Benemérita”, en reconocimiento a su decisivo apoyo a la causa de la Independencia del Perú.

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La localidad norteña contribuyó con recursos, abastecimiento y respaldo al ejército libertador durante el proceso emancipador iniciado años antes. Esta denominación destacó la lealtad y el compromiso de sus habitantes en uno de los momentos más trascendentales de la historia nacional.

Meses después, el reconocimiento fue ratificado por el Primer Congreso Constituyente, consolidando el lugar de Lambayeque en la construcción de la República peruana.

15 de junio de 1948 - Nace José Huerta, militar que llegó a dirigir el Ministerio de Defensa del Perú

Especialista en inteligencia, estrategia y seguridad, José Huerta destacó dentro del Ejército peruano hasta asumir la conducción del Ministerio de Defensa en 2018. (Andina)

José Modesto Huerta Torres nació el 15 de junio de 1948 en Arequipa y desarrolló una destacada carrera militar que lo llevó a ocupar importantes cargos dentro del Ejército peruano.

Formado en la Escuela Militar de Chorrillos, se especializó en defensa, inteligencia y estrategia, además de desempeñarse como agregado militar y funcionario del sector Defensa.

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En abril de 2018 asumió el cargo de ministro de Defensa durante el gobierno de Martín Vizcarra, función que ejerció hasta su fallecimiento en 2019 mientras cumplía actividades oficiales en la región Amazonas. Su trayectoria estuvo vinculada al servicio público y la seguridad nacional.

15 de junio de 1962 - Muere Luis D’Unian Dulanto, el célebre delincuente conocido como “Tatán”

Convertido en personaje recurrente de la prensa y la cultura popular, Luis D’Unian Dulanto dejó una huella singular en la memoria policial y social del país. (Caretas)

Luis D’Unian Dulanto, conocido como “Tatán”, murió el 15 de junio de 1962 en la Cárcel Central de Lima, donde fue asesinado por otro recluso en un acto de venganza.

Nacido en Barrios Altos en 1925, se convirtió en uno de los delincuentes más notorios del Perú durante las décadas de 1940 y 1950. Lideró una banda vinculada a robos, asaltos y fugas que ocuparon titulares de la prensa de la época.

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Su historia trascendió el ámbito policial y pasó a formar parte de la cultura popular peruana, inspirando libros, reportajes y producciones televisivas.

15 de junio de 1988 - Muere Guillermo Ganoza Vargas, fundador del Concurso Nacional de Marinera

La partida de Guillermo Ganoza dejó un legado ligado a la cultura, la educación y el desarrollo regional, con impacto duradero en La Libertad y el Perú. (Andina)

Guillermo Ganoza Vargas falleció el 15 de junio de 1988 en Trujillo, dejando un legado decisivo en la cultura y el desarrollo empresarial del norte peruano.

Abogado, empresario y filántropo, fue reconocido como el creador e impulsor del Concurso Nacional de Marinera, certamen que contribuyó a preservar y difundir una de las expresiones más representativas del folclore peruano. Además, promovió proyectos industriales, agrícolas, financieros y sociales que generaron empleo y desarrollo en La Libertad.

Conocido como el “Gran Chimú”, destacó también por su apoyo a iniciativas benéficas, educativas y culturales que marcaron a varias generaciones.

15 de junio - Día de la Canción Andina

El huayno, la kashua, la wifala y otras expresiones tradicionales son protagonistas de una fecha que busca preservar el legado artístico de los pueblos andinos. (Andina)

El 15 de junio de 2006 fue oficializado en el Perú el Día de la Canción Andina, una fecha creada para reconocer y difundir una de las expresiones culturales más representativas de los pueblos andinos.

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La celebración busca destacar el valor histórico, artístico y social de géneros tradicionales como el huayno, la kashua, la wifala y otras manifestaciones musicales que forman parte de la identidad nacional.

La elección de esta fecha coincide con el inicio de diversas festividades vinculadas al calendario andino. Desde entonces, artistas, intérpretes y comunidades celebran el legado musical heredado de generaciones ancestrales.