Perú

Qué se celebra el 15 de junio en el Perú: la tensión entre orden público y cultura popular en la narrativa nacional peruana

La coexistencia de un delincuente convertido en mito mediático y de promotores culturales reconocidos muestra cómo el relato histórico integra luces y sombras, y obliga a pensar qué historias se privilegian y por qué

Guardar
Google icon
Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 15 junio
El reconocimiento a Lambayeque por su respaldo a la emancipación, junto con nacimientos y fallecimientos que marcaron la vida pública y cultural, revela cómo se forja la memoria colectiva del país (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 15 de junio reúne hechos vinculados a la historia, la cultura y la vida pública del Perú. En 1822, Lambayeque fue reconocida como ciudad “Generosa y Benemérita” por su apoyo a la causa independentista.

Ese mismo día, en 1948, nació José Huerta Torres, militar que llegó a desempeñarse como ministro de Defensa. La fecha también recuerda la muerte de Luis D’Unian Dulanto, conocido como “Tatán”, uno de los delincuentes más notorios del siglo XX peruano, y de Guillermo Ganoza Vargas, impulsor del Concurso Nacional de Marinera.

Además, se conmemora el Día de la Canción Andina, dedicado a preservar y difundir la riqueza musical de los pueblos andinos del país.

15 de junio de 1822 - Lambayeque recibe el título de ciudad “Generosa y Benemérita” por su aporte a la Independencia

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 15 junio
Lambayeque fue distinguida como ciudad “Generosa y Benemérita” el 15 de junio de 1822, un reconocimiento otorgado por su decisivo respaldo al proceso de independencia del Perú. (Andina)

El 15 de junio de 1822, Lambayeque fue elevada al rango de ciudad y distinguida con el título de “Generosa y Benemérita”, en reconocimiento a su decisivo apoyo a la causa de la Independencia del Perú.

PUBLICIDAD

La localidad norteña contribuyó con recursos, abastecimiento y respaldo al ejército libertador durante el proceso emancipador iniciado años antes. Esta denominación destacó la lealtad y el compromiso de sus habitantes en uno de los momentos más trascendentales de la historia nacional.

Meses después, el reconocimiento fue ratificado por el Primer Congreso Constituyente, consolidando el lugar de Lambayeque en la construcción de la República peruana.

15 de junio de 1948 - Nace José Huerta, militar que llegó a dirigir el Ministerio de Defensa del Perú

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 15 junio
Especialista en inteligencia, estrategia y seguridad, José Huerta destacó dentro del Ejército peruano hasta asumir la conducción del Ministerio de Defensa en 2018. (Andina)

José Modesto Huerta Torres nació el 15 de junio de 1948 en Arequipa y desarrolló una destacada carrera militar que lo llevó a ocupar importantes cargos dentro del Ejército peruano.

Formado en la Escuela Militar de Chorrillos, se especializó en defensa, inteligencia y estrategia, además de desempeñarse como agregado militar y funcionario del sector Defensa.

PUBLICIDAD

En abril de 2018 asumió el cargo de ministro de Defensa durante el gobierno de Martín Vizcarra, función que ejerció hasta su fallecimiento en 2019 mientras cumplía actividades oficiales en la región Amazonas. Su trayectoria estuvo vinculada al servicio público y la seguridad nacional.

15 de junio de 1962 - Muere Luis D’Unian Dulanto, el célebre delincuente conocido como “Tatán”

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 15 junio
Convertido en personaje recurrente de la prensa y la cultura popular, Luis D’Unian Dulanto dejó una huella singular en la memoria policial y social del país. (Caretas)

Luis D’Unian Dulanto, conocido como “Tatán”, murió el 15 de junio de 1962 en la Cárcel Central de Lima, donde fue asesinado por otro recluso en un acto de venganza.

Nacido en Barrios Altos en 1925, se convirtió en uno de los delincuentes más notorios del Perú durante las décadas de 1940 y 1950. Lideró una banda vinculada a robos, asaltos y fugas que ocuparon titulares de la prensa de la época.

Su historia trascendió el ámbito policial y pasó a formar parte de la cultura popular peruana, inspirando libros, reportajes y producciones televisivas.

15 de junio de 1988 - Muere Guillermo Ganoza Vargas, fundador del Concurso Nacional de Marinera

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 15 junio
La partida de Guillermo Ganoza dejó un legado ligado a la cultura, la educación y el desarrollo regional, con impacto duradero en La Libertad y el Perú. (Andina)

Guillermo Ganoza Vargas falleció el 15 de junio de 1988 en Trujillo, dejando un legado decisivo en la cultura y el desarrollo empresarial del norte peruano.

Abogado, empresario y filántropo, fue reconocido como el creador e impulsor del Concurso Nacional de Marinera, certamen que contribuyó a preservar y difundir una de las expresiones más representativas del folclore peruano. Además, promovió proyectos industriales, agrícolas, financieros y sociales que generaron empleo y desarrollo en La Libertad.

Conocido como el “Gran Chimú”, destacó también por su apoyo a iniciativas benéficas, educativas y culturales que marcaron a varias generaciones.

15 de junio - Día de la Canción Andina

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 15 junio
El huayno, la kashua, la wifala y otras expresiones tradicionales son protagonistas de una fecha que busca preservar el legado artístico de los pueblos andinos. (Andina)

El 15 de junio de 2006 fue oficializado en el Perú el Día de la Canción Andina, una fecha creada para reconocer y difundir una de las expresiones culturales más representativas de los pueblos andinos.

La celebración busca destacar el valor histórico, artístico y social de géneros tradicionales como el huayno, la kashua, la wifala y otras manifestaciones musicales que forman parte de la identidad nacional.

La elección de esta fecha coincide con el inicio de diversas festividades vinculadas al calendario andino. Desde entonces, artistas, intérpretes y comunidades celebran el legado musical heredado de generaciones ancestrales.

Temas Relacionados

EfeméridesEfemérides en PerúQué se celebraperu–noticias

Más Noticias

Keiko Fujimori sale del país antes que acabe el conteo de votos de la ONPE: “me mantendré comunicada con los personeros”

La candidata de Fuerza Popular afirmó que el motivo del viaje es cumplir una promesa a su hija. Al 98.552 % de las actas procesadas, Fujimori se mantiene en primer lugar de las elecciones 2026

Keiko Fujimori sale del país antes que acabe el conteo de votos de la ONPE: “me mantendré comunicada con los personeros”

Bélgica vs Egipto EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo G del Mundial 2026

Los ‘diablos rojos’ buscan imponer su favoritismo en el debut, mientras que el conjunto africano intentará dar la sorpresa en un duelo de alta exigencia internacional. Sigue todas las incidencias del choque

Bélgica vs Egipto EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo G del Mundial 2026

Sebastián Beccacece estalla tras la derrota de Ecuador ante Costa de Marfil y apunta contra el arbitraje: “Resultado injusto”

El técnico de la ‘tri’ no ocultó su molestia tras la caída en el debut mundialista y cuestionó una decisión arbitral que, a su juicio, influyó en el gol de los marfileños

Sebastián Beccacece estalla tras la derrota de Ecuador ante Costa de Marfil y apunta contra el arbitraje: “Resultado injusto”

Clima en Arequipa: ¿Hoy hay probabilidad de lluvia? Esto dice el pronóstico para este 15 de junio

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 24 grados y un mínimo de 10 grados en esta región. Los rayos ultravioleta se pronostica llegarán a un nivel de hasta 6

Clima en Arequipa: ¿Hoy hay probabilidad de lluvia? Esto dice el pronóstico para este 15 de junio

JNE confirma que más de 14.000 listas se inscribirían para elecciones regionales y municipales de octubre

El Jurado Nacional de Elecciones confirmó que el plazo para la inscripción de listas es hasta el 16 de junio a las 11:59 p.m.

JNE confirma que más de 14.000 listas se inscribirían para elecciones regionales y municipales de octubre
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Keiko Fujimori sale del país antes que acabe el conteo de votos de la ONPE: “me mantendré comunicada con los personeros”

Keiko Fujimori sale del país antes que acabe el conteo de votos de la ONPE: “me mantendré comunicada con los personeros”

JNE confirma que más de 14.000 listas se inscribirían para elecciones regionales y municipales de octubre

Resultados de elecciones en Perú: así queda compuesta la cámara de diputados, según el conteo de la ONPE al 100 %

Roberto Sánchez se reunió con diputados y senadores de Juntos por el Perú: piden al JNE “verdad y transparencia”

Resultados ONPE EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

ENTRETENIMIENTO

Pamela López se quiebra en vivo tras el consejo de su club de fans después de ‘La Granja VIP’: “Olvídate del Team Reales”

Pamela López se quiebra en vivo tras el consejo de su club de fans después de ‘La Granja VIP’: “Olvídate del Team Reales”

Carlos Álvarez alza la voz por los cómicos de la Alameda Chabuca Granda tras la demolición de los anfiteatros

Melcochita arremete contra su hija y Monserrat Seminario por dudar sobre posible embarazo de Heydi Amado: “Confío en mi Heydi”

Magaly Medina no descarta un programa de baile en ATV: “Juntamos unas cuantas monedas y vamos al sábado”

Magaly Medina a Karla Tarazona tras revisar el celular de Christian Domínguez en vivo: “¿Acaso te va a decir que tiene otro?"

DEPORTES

Bélgica vs Egipto EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo G del Mundial 2026

Bélgica vs Egipto EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo G del Mundial 2026

Sebastián Beccacece estalla tras la derrota de Ecuador ante Costa de Marfil y apunta contra el arbitraje: “Resultado injusto”

Matías Di Benedetto respondió con firmeza a las confesiones del agente de Miguel Silveira: “Acusación gravísima, disparate total”

Dónde ver Uruguay vs Arabia Saudita HOY: canal tv online del duelo por fecha 1 del Grupo H del Mundial 2026

Dónde ver Bélgica vs Egipto HOY: canal tv online del duelo por fecha 1 del Grupo G del Mundial 2026