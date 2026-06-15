Federación Peruana de Vóley evalúa medidas contra jugadoras que rechazan la selección: “Estamos pidiendo opiniones legales”

Gino Vegas aseguró que se están analizando posibles acciones frente a la negativa de algunas voleibolistas a integrar la 'bicolor'. (Video: Latina)

Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV), se pronunció sobre la negativa que han expresado algunas voleibolistas de vestir la camiseta ‘blanquirroja’ de cara a los compromisos que afrontará la selección nacional en la temporada 2026. El dirigente confirmó que el caso viene siendo evaluado a nivel institucional y que ya solicitó asesoría legal para definir eventuales medidas.

El tema ha generado debate en las últimas semanas en el entorno del vóley peruano, en medio de un proceso de renovación del equipo dirigido por Antonio Rizola, quien trabaja en la conformación del plantel para los torneos sudamericanos y competencias internacionales del año.

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Gino Vegas explicó que la federación no ha tomado aún una decisión definitiva respecto a las jugadoras que han declinado convocatorias, ya que el caso está siendo revisado bajo el marco normativo vigente. En esa línea, señaló que la FPV busca actuar con sustento legal antes de establecer cualquier tipo de medida o sanción, a fin de evitar decisiones que puedan generar controversia o no cuenten con respaldo jurídico.

“Personalmente soy de las personas que creo que uno nunca debe decirle no a su país, a una selección. Hay normas muy claras a nivel de la Ley General de Deporte y dentro de la federación. Nosotros estamos pidiendo opiniones legales a nuestros asesores para, en función a eso, ver qué acciones vamos a tomar”, comentó Vegas en declaraciones para Latina.

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Federación Peruana de Vóley evalúa medidas contra jugadoras que rechazan la selección.

De esta manera, el presidente de la FPV expresó su postura personal y señaló que cualquier decisión institucional dependerá de la asesoría legal que reciba la federación y que el tema será evaluado por especialistas antes de definir posibles medidas disciplinarias a las jugadoras involucradas.

Las declaraciones de Vegas se dan en medio del debate por las declinaciones a las convocatorias de Rizola, una situación que ha abierto la discusión sobre el compromiso con la selección nacional. Estas decisiones responden a factores personales, físicos y de planificación con sus clubes, lo que ha generado distintas interpretaciones en el entorno deportivo nacional.

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Un 2026 clave para la selección peruana

El pronunciamiento de la FPV se da en un año importante para el equipo patrio, que afrontará una agenda competitiva con torneos sudamericanos y competencias de preparación, en el marco del proceso liderado por Antonio Rizola. En este contexto, la selección también buscará volver a un Mundial absoluto después de varios años de ausencia.

El comando técnico viene evaluando alternativas y realizando pruebas con nuevas jugadoras, dentro de un proceso de recambio generacional que busca fortalecer el nivel competitivo del equipo. En ese escenario, la disponibilidad de las voleibolistas convocadas resulta clave para la planificación.

Antonio Rizola trabaja en Videna con sus jugadoras disponibles para los desafíos del 2026. Crédito: FPV

Definición pendiente en la FPV

Por ahora, la Federación Peruana de Vóley mantiene el caso en evaluación y está a la espera de los informes legales solicitados para tomar una decisión final. De acuerdo con lo señalado por Vegas, dicho análisis será determinante para definir los siguientes pasos de la institución frente a las negativas registradas en el proceso de convocatorias de la ‘bicolor’, en un contexto que viene siendo observado con atención dentro del entorno deportivo.

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Con ello, la FPV busca establecer una posición formal que permita ordenar el panorama interno del equipo de cara al futuro, ante una situación que, según se advierte, se ha vuelto recurrente en los últimos años. La institución espera que la definición del caso permita sentar un precedente que contribuya a mejorar la planificación deportiva de la selección peruana.