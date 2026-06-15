Andrés Calamaro vuelve a Lima con único concierto: lugar, fecha, entradas y más sobre el evento

Andrés Calamaro en vivo, cantando y tocando la guitarra en un escenario, durante su esperado concierto en Lima. (Masterlive)

El regreso de Andrés Calamaro a Lima marca uno de los eventos musicales más esperados del año. El reconocido artista argentino presentará un único concierto el próximo 15 de septiembre en Costa 21, donde repasará los momentos más emblemáticos de su carrera e interpretará tanto sus clásicos como sus más recientes lanzamientos.

Según la información oficial, la gira internacional “Como Cantor” incluye a la capital peruana como una de sus paradas centrales, generando gran expectativa entre fanáticos y seguidores.

¿Cuándo inicia la preventa de entradas?

La preventa exclusiva de entradas para el recital de Andrés Calamaro comenzará el viernes 19 y el sábado 20 de junio a partir de las 10:00 a.m., gestionada íntegramente a través de Teleticket. De acuerdo con el comunicado oficial, los precios de las localidades todavía no se han publicado, aunque se anunció que los clientes de Interbank podrán acceder a un descuento de hasta el 15% durante la preventa.

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El icónico músico Andrés Calamaro ofrece una apasionada actuación en su esperado concierto de regreso en Lima, Perú, ante una multitud entusiasmada. (Masterlive)

El recorrido musical de Andrés Calamaro

Con más de cuarenta años en los escenarios, Andrés Calamaro se consolidó como una figura esencial de la música en español. Su legado abarca varias generaciones y fronteras, posicionándolo como un referente ineludible dentro del rock, el pop y la canción de autor en Iberoamérica. Según la información recogida por Infobae, temas como “Flaca”, “Paloma”, “Crímenes Perfectos”, “Sin Documentos”, “Te Quiero Igual”, “Estadio Azteca” y “Loco” siguen convocando multitudes en cada presentación.

La carrera de Calamaro ha sido reconocida por la Academia Latina de la Grabación, que le otorgó seis Latin Grammy y más de 18 nominaciones en categorías como Mejor Álbum de Rock Vocal Solista, Mejor Álbum de Pop/Rock, Mejor Canción de Rock y Mejor Canción Pop/Rock. Este nivel de distinción lo ubica entre los artistas más premiados y respetados de la música latina.

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La gira “Como Cantor” representa, según los productores, una oportunidad de reencontrarse con una de las etapas más recordadas de su trayectoria, reviviendo canciones que han mantenido una vigencia inusual entre el público.

Andrés Calamaro, el icónico músico argentino, interpreta sus éxitos en un emotivo concierto en Lima, deleitando a sus fans. (Masterlive)

¿Cómo comprar entradas en Teleticket?

La adquisición de entradas para el concierto de Andrés Calamaro en Teleticket sigue un procedimiento digital, pensado para facilitar el proceso y evitar complicaciones a los usuarios. Para quienes deseen asegurar su acceso, estos son los pasos a seguir:

Ingresar al sitio oficial: www.teleticket.com.pe. Crear una cuenta personal, completando los datos requeridos y validando el correo electrónico mediante un enlace enviado por la plataforma. Confirmar el registro a través del enlace recibido, habilitando el acceso a la venta de tickets. Buscar el evento de Andrés Calamaro en el buscador y seleccionar el banner correspondiente. Acceder a la cola virtual, sistema que asigna turnos según el orden de llegada. Los organizadores insisten en no recargar la página para evitar perder la posición. Elegir la zona y el precio preferido al llegar el turno, presionar “reservar asiento” y proceder a la compra. Completar el pago, con la opción de utilizar el beneficio de Interbank si corresponde, ingresando los datos de la tarjeta. Al cierre de la operación, la confirmación y las entradas quedarán disponibles en la sección “Mis E-Tickets” de la cuenta de Teleticket.

Según el comunicado difundido, la organización recomienda realizar el proceso con anticipación y mantener los datos personales al día para evitar contratiempos en la validación y recepción de las entradas. La expectativa por el concierto de Andrés Calamaro en Lima continúa creciendo a medida que se acercan las fechas clave para la adquisición de boletos y la realización del espectáculo.

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