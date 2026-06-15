Tía de Paul Michael deja entrever ruptura del cantante con Pamela López: “No se van a reconciliar”

La tía de Paul Michael (izquierda) hace declaraciones sobre el cantante y Pamela López (derecha), insinuando que su relación no tiene reconciliación.

La transmisión en vivo de Mariela, conocida en redes sociales como la Tía Lisura, generó un intenso debate entre seguidores de la farándula tras sus declaraciones sobre el vínculo sentimental entre Pamela López y Paul Michael. La familiar del cantante sorprendió al asegurar que la pareja no retomará su relación después de la final de ‘La Granja VIP’.

“Mi sobrino se ha sentado con nosotros y ya sabemos toda la verdad. Nosotros ya sabemos toda la verdad, pero lo vamos a hablar con ella en cuatro paredes”, afirmó la Tía Lisura durante un live en TikTok.

La contundencia de sus palabras no dejó espacio para especulaciones. Aunque la persona con la que conversaba intentó advertirle sobre la posibilidad de un cambio en la situación, la tía de Paul Michael insistió en que la reconciliación no ocurrirá.

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Tras el fin de ‘La Granja VIP’, Mariela, la popular Tía Lisura, contó en un live de TikTok que ya sabe toda la verdad de su sobrino | TikTok

“No se va a reconciliar, eso ténganlo claro. No se va a reconciliar y yo sé por qué te lo digo”, subrayó en la transmisión, dejando sin respuesta a quienes esperaban un giro en la historia de la pareja.

Las tensiones entre la Tía Lisura y Pamela López no son nuevas. Antes del desenlace del reality, la tía del cantante ya había manifestado su incomodidad por las declaraciones de la trujillana sobre su sobrino durante el programa.

“Porque si ella no se rectifica todo lo que ha hablado, se la agarra conmigo en la calle. En la calle se la agarra conmigo. De pen*** a pen**. Porque yo ahora sí salgo a recontratacar como se tiene que saber contraatacar y defender a lo que más ama. Yo solamente me estoy esperando que acabe la granja, nada más. Eso es lo que estoy esperando, nada más”, expresó en un tono visiblemente alterado.

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Un hombre reacciona a la noticia de La Tía Lisura sobre la no reconciliación de Pamela López y Paul Michael, visible en una captura de pantalla de TikTok.

La exposición pública de estas diferencias ha alimentado la conversación en redes sociales, donde seguidores de ambos protagonistas han compartido opiniones divididas. El cierre del ciclo de ‘La Granja VIP’ no trajo la esperada reconciliación, sino la confirmación de un distanciamiento que, según la familia del artista, parece definitivo.

Celebró el triunfo de Shirley Arica

Tras el resultado de la final, la Tía Lisura se dirigió nuevamente a sus seguidores en una transmisión en vivo para referirse al desenlace de la competencia. En esta ocasión, la familiar de Paul Michael no solo respaldó el triunfo de Shirley Arica, sino que también celebró abiertamente la derrota de Pamela López.

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“Ahí está. Gastaron su plata, bien hecho, friéguense, a las KittyPam”, lanzó durante el live, en alusión a las fanáticas de Pamela López, conocidas como ‘KittyPam’. La frase se viralizó rápidamente y fue interpretada por muchos como una burla directa hacia el grupo de seguidores que apoyó activamente a la trujillana durante el programa.

Tía de Paul Michael defiende a Pamela López tras desplante de su madre.

La postura de la Tía Lisura frente al desenlace de la competencia no pasó desapercibida. Mientras algunos internautas la respaldaron, otros cuestionaron el tono de sus declaraciones y la manera en que abordó la situación familiar en un espacio público.

Hasta el momento, ni Pamela López ni Paul Michael han emitido comentarios públicos sobre las afirmaciones de la tía del cantante o sobre el futuro de su relación, lo que ha incrementado la expectativa sobre una posible reacción de los protagonistas en los próximos días.

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