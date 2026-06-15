DNI electrónico gratis para este 19 de junio: ¿Dónde y cuáles son los servicios disponibles?

El DNIe permite acceder a servicios en línea compatibles sin depender de validaciones manuales y ayuda a agilizar gestiones al centralizar información de identificación en un soporte más seguro - Créditos: Andina.

La Municipalidad de Lima anunció una campaña gratuita de tramitación del DNI electrónico, coordinada con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), dirigida a vecinos del Cercado de Lima. La intervención apuntó a facilitar el acceso al documento en espacios de atención sanitaria del distrito, con horarios definidos y condiciones específicas según el perfil del solicitante.

La iniciativa se concentró en dos grupos priorizados: niñas, niños y adolescentes de cero a 17 años, además de personas adultas mayores de 60 años a más. Según precisó la comuna, el servicio se brindará únicamente en las fechas programadas y dentro del rango de atención establecido para cada jornada, por lo que recomendó acudir con anticipación y con la documentación requerida.

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El primer punto de atención funcionará el viernes 19 de junio, de 9 a. m. a 12 p. m., en el Centro de Salud Conde de la Vega, ubicado en Jr. Conde de la Vega Baja n.° 488. En ese local se realizará el registro de los solicitantes y la validación de identidad, en coordinación con personal del Reniec asignado al operativo.

La campaña de DNI ayuda a reducir las barreras de identificación entre ciudadanos - Créditos: Municipalidad de Lima.

Para el trámite de menores de edad, la condición principal será la presencia del solicitante durante el procedimiento. Además, el padre o la madre deberá acompañar al menor y presentarse con su DNI vigente, requisito necesario para la verificación de datos y el avance del proceso. La Municipalidad de Lima señaló que este lineamiento se aplicará durante toda la campaña.

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La comuna pidió a las familias confirmar antes de acudir que el acompañante cuente con el documento actualizado y que el menor asista dentro del horario establecido. La recomendación, indicaron, busca evitar retrasos y facilitar una atención ordenada, debido a que la prestación se ofrecerá solo en franjas específicas.

En el caso de las personas adultas mayores, el requisito central será la presencia del titular para iniciar o completar la gestión del DNI electrónico. La Municipalidad de Lima remarcó que el trámite es presencial y que la coordinación con Reniec permitirá atender a este grupo en un espacio cercano, con un esquema de trabajo por jornada.

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La administración edil solicitó a los interesados organizar su traslado con tiempo y acercarse dentro del intervalo de atención anunciado. También recordó que el cumplimiento de las condiciones establecidas es indispensable para desarrollar el procedimiento, ya que la verificación de identidad se realiza en el mismo punto de atención.

La iniciativa se coordinó con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para realizar validación de identidad en el lugar - Créditos: Andina.

Otras campañas gratuitas

La Municipalidad de Municipalidad de Lima anunció que también se organizarán otras dos campañas en fechas distintas:

Viernes 26 de junio (9 a. m. - 12 m.)

Centro de salud de Mirones Bajo (jirón Bruno Terreros n.º 141)

Viernes 3 de junio (9 a. m. - 12 m.)

Centro de salud Juan Pérez Carranza (jirón Cusco n.º 925 - Barrios Altos)

DNI electrónico: características

Incluye un chip que almacena datos de identidad y certificados digitales.

Permite la autenticación del ciudadano en servicios digitales compatibles.

Facilita la firma digital de documentos, con validez legal cuando corresponde.

Mejora los controles de seguridad frente a suplantación, por sus mecanismos de verificación.

Mantiene datos impresos como nombres, fotografía, firma y número de documento.

Se usa para trámites presenciales y virtuales en entidades que lo aceptan.

Requiere lector y software cuando se utiliza en computadora.

Su emisión y activación se realizan mediante Reniec, según el procedimiento vigente.