¿Por qué quieres ser Miss Perú? Estas son las respuestas de las finalistas

Las respuestas de las finalistas al Miss Perú. (Foto: Composición)

Janick Maceta, se encargó de entrevistar a las seis finalistas al Miss Perú para conocer un poco más de ellas en una conversación sin filtro. La Reina del Bicentenario habló con las aspirantes a la corona y esperó las respuestas más sinceras.

La exreina de belleza se ha convertido en un personaje ícono, luego de quedar en el top tres del Miss Universo 2020. Por esa razón, es voz autorizada para hablar con las candidatas y con quien se convertirá en su sucesora.

En el canal de YouTube del Miss Perú, se publicaron cada una de las entrevistas de Janick Maceta. En estas cortas charlas, se quiere conocer un poco más de ella. Pero, lo más importante es saber la razón por la que quieren coronarse como las ganadoras.

PUEDES LEER: Tati Calmell agradece ser favorita en el Miss Perú y señala que Alessia es la ‘anhelada de los fanáticos’

Es por ello que, aquí te contamos cuál fue la respuesta de cada una de las finalistas a la tan ansiada pregunta: ¿Por qué quieres ser Miss Perú?.

ALESSIA ROVEGNO

“Siempre he tenido el sueño de trabajar en educación inicial y antes veía comentarios por todos lados sobre el concurso y apareció la oportunidad del Miss Perú. Entonces ahora que estoy acá y esta es una plataforma que te ayuda a difundir proyectos y a desarrollarlos, creo que es el momento. Creo que, con el tema de educación, para mí sería un sueño cumplirlo y el momento es ahora.”

TATIANA CALMELL

“Definitivamente creo que tengo muchas cualidades para serlo. Estoy en un buen momento de mi vida y siento que todo se ordenó para que suceda ahora. Además, porque tengo ganas de mejorar como persona, salir de mi zona de confort que es algo que me caracteriza”.

“Atreverme a estar acá, para mí es de locos. Miro atrás y digo: ‘¿en qué momento?’, pero estoy feliz de la decisión que he tomado y sobre todo poder inspirar a tanta gente. Poder representar a todo un país con la banda, para mí sería un honor, estaría muy feliz y comprometida. Sería maravilloso poder comunicar y ayudar a las personas en tantas situaciones que creo que hay que tomar acción”.

VALERIA FLÓREZ

“Para mí ser Miss Perú sería un honor enorme y una súper responsabilidad también, sobre todo después de grandes personajes que hemos tenido como Misses. Creo que para mí es una responsabilidad tremenda, porque lo que me gustaría hacer como Miss Perú es ayudar a la mayor cantidad de personas que podamos, ayudar en nuestra sociedad”.

“Crear un mundo mejor, esa es la línea que deberíamos seguir, no perder el rumbo de lo que es realmente una Miss. El norte principal de ser una reina de belleza es poder ayudar y crear una mejor comunidad. Si tuviera la oportunidad de ser Miss Perú, de la mano de la organización me gustaría poder impulsar diversos proyectos que ayuden a nuestro país”.

Esto es Guerra anuncia que realizará la final del Miss Perú 2022. (Foto: Instagram)

DALEINE ARROYO

“Yo quiero ser Miss Perú porque me encantaría representar a la belleza peruana. Ser una embajadora de todas las mujeres trabajadoras y luchadoras. Estoy comprometida con ese propósito. He sentido eso de dejar de llamarte por tu nombre y que te llamen Perú, en un concurso internacional tan importante como el Miss Universo. Ese sería uno de mis más grandes sueños. Estoy trabajando durísimo para conseguirlo y creo que los resultados se van a ver reflejado”.

MARYORI MORÁN

“Me gustaría ser Miss Perú porque para mí es un sueño. Es un sueño que no se forja de la noche a la mañana, es un sueño que necesita constancia, pasión, determinación y esfuerzo para lograrlo. Quizá no tengo muchos años de preparación, pero el poco tiempo que vengo esforzándome siento que he dado grandes pasos y estoy muy orgullosa”.

MEI AZO

“Muy aparte de sentirlo en mi corazón y decir que soy una reina sin corona. Además de mi crecimiento personal y profesional, quiero usar esta plataforma para poder luchar contra la inserción escolar, porque quiero llegar a más personas, a más empresas y sobre todo trabajar de la mano por un mundo mejor”.

SEGUIR LEYENDO: