Óscar del Portal se quiebra en vivo tras derrota de Perú ante Australia por el repechaje

Óscar del Portal llora tras derrota de Perú. (Foto: Captura)

Óscar del Portal volvió recientemente a la televisión tras varias semanas de ausencia por el ampay que protagonizó junto a Fiorella Méndez. El comentarista deportivo sigue hablando de fútbol en los programas de América Televisión, y como era de esperarse, expresó su sentir tras la derrota de la bicolor ante Australia.

Como se sabe, esta tarde la selección peruana cayó por 4-5 en penales ante su rival Australia, en un partido que mantuvo sin aliento a los más de 33 millones de peruanos. La derrota tocó las fibras más sensibles de los fanáticos, entre ellos de Del Portal.

Tras anunciarse el final de partido de repechaje, el integrante de Once Machos no pudo evitar contener las lágrimas y se quebró al intentar hablar de esta pérdida en vivo.

Fue su compañero de conducción, Richard de la Piedra, quien hizo el preámbulo sobre el fin del sueño mundialista. En sus palabras, remarcó el trabajo de los seleccionados, pero dejó claro que el fútbol es así.

“El fútbol es así. Tiene esas cosas, alegrías y tristezas. Nos hemos quedado a un penal de lograr una hazaña histórica. Muy cerca de lograr un segundo mundial consecutivo, algo que no ocurría hace 40 años. Pero, nos quedamos con la frente en alto. Palmas para los jugadores y para la mejor hinchada del mundo. El fútbol es así, ahora nos toca sentir tristeza pero pronto habrá revancha”, comentó para darle pase a su compañero.

Cuando Óscar del Portal intentó tomar la palabra y dirigirse al público, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. En medio de su tristeza solo atinó a decir: “Richard. Qué días terribles, que semanas terribles” , para luego solo llorar.

Óscar del Portal se quiebra en vivo tras derrota de Perú. (Video: América Tv)

Tras reponerse un poco de este triste momento, el amigo de Aldo Miyashiro comentó sobre lo vivido por la selección. Además, explicó que el hecho de haber perdido se debe a que el equipo hizo un mal partido en un momento cumbre.

“Se han esforzado. Lamentablemente la única opción que había en este partido para no clasificar era que Perú juegue mal y Perú no jugaba mal hace tiempo. Creo que el único partido que se jugó mal fue en Santiago, contra Chile cuando perdimos con los goles de Vidal. Hoy tuvimos un mal partido y en los penales no nos fue bien”, sentenció Del Portal.

ADVÍNCULA PIDE DISCULPAS

Tras se uno de los protagonistas del partido, Luis Advíncula usó su cuenta de Instagram para escribir un extenso mensaje y pedir disculpas a sus seguidores. En sus palabras, el ‘Rayo’ asumió toda la responsabilidad de no haber clasificado.

Incluso, aseguró que daría un paso al costado en la selección peruana agradeciendo a todos sus compañeros. Cabe precisar que, el futbolista se habría arrepentido de sus palabras pues minutos después decidió borrarlo de sus redes sociales, pero ya se había viralizado.

“Primero pido perdón a mi familia y amigos por el dolor que causé a todo el Perú. Soy el único responsable de esta debacle y no me alcanzará la vida para pedir disculpas. Yo llegué hasta aquí y doy un paso al costado de la selección. No creo que tenga fuerzas para levantarme de esto. A mis compañeros muchas gracias por todo y perdón por tan poco”, fue el texto de Luis.

Luis Advíncula pidió perdón y anunció su retiro de la selección peruana

