Rodrigo González y Gigi Mitre expresaron su tristeza al saber que la Selección Peruana perdió ante Australia

Conductores de Amor y Fuego triste por la derrota de Perú ante Australia. (Foto: Captura de Willax)

¡Se acabó la ilusión! El programa Amor y Fuego empezó dos horas después de la habitual, pues Willax Televisión ya había adelantado que este espacio saldría al aire luego que terminara el enfrentamiento entre Perú y Australia. Lastimosamente, la Selección Peruana perdió y no estará en el Mundial Qatar 2022, por lo que Gigi Mitre y Rodrigo González mostraron su decepción.

Ellos hicieron su aparición frente a cámaras vestidos de blanco y rojo, los colores característicos de la bandera peruana; sin embargo, admitieron que la idea de la producción era que ellos ingresen celebrando la clasificación a la Copa del Mundo, algo que finalmente no pudieron hacer.

Por este motivo, Rodrigo González explicó que él, junto a Gigi Mitre, estuvo viendo el partido de principio a fin, incluso en el momento de los penales. Para ‘Peluchín’, los australianos ya tenían pensado llevarnos hasta los penales y así ganar.

“ Aquí estamos en tu pantalla pasando lo mismo que todo el Perú. Mirando aquí el partido, los penales... desde que ese flaco entró me dio mala impresión ”, dijo el conductor sobre el arquero suplente de la selección de Australia.

Asimismo, Gigi Mitre señaló que los australianos nos estudiaron muy bien y que ganaron por la táctica que le plantearon a los dirigidos por Ricardo Gareca. Además, la conductora le explicó a todos los televidentes que se encontraba muy triste por este resultado.

“ Por eso cambiaron de arquero, ya nos habían estudiado, nos han estudiado bien los australianos, han marcado, no han dejado nada... estoy triste, qué quieren que les diga, estoy triste ”, añadió la conductora de televisión.

Finalmente Rodrigo González intentó consolar a los seguidores de Amor y Fuego indicando que él, al igual que la mayoría de peruanos, le hubiera gustado ver a la Selección Peruana en Qatar, pero lastimosamente tendrán que esperar hasta una próxima oportunidad.

“No se pudo, hemos llegado lejos, teníamos la última esperanza, la última ilusión pero no se pudo, ya será para la próxima, así es el fútbol, la vida sigue. Es un deporte mis amores, hubiera sido lindo poder llegar pero no se pudo”, agregó.

Los conductores de Amor y Fuego tuvieron un breve comentario sobre la derrota de la Selección Peruana y casi de inmediato cambiaron de tema.

GIANOTTI CONTRA RODRIGO GONZÁLEZ

Christopher Gianotti habló sobre las diferencias que tiene con Rodrigo González, conductor de Amor y Fuego. El actor aseguró que él y ‘Peluchín’ nunca fueron amigos, pero sí lo invitaban a su programa para ser jurado. “Había una relación laboral sana, normal como cualquiera”, dijo.

“De pronto cuando yo me voy a otro canal es cuando empiezan los cuchillos. Lo que yo digo es tú me puedes caer bien o me puedes caer mal, pero si me caes mal, a mí me importa un c*lo si es que yo estoy en la misma casa. No voy a esperar a que te vayas a otro lado para machacarte (…) Que entre en dimes y diretes con él, que le contesté, sí, pero me arrepiento”, manifestó.

