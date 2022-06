Óscar del Portal sobre las críticas tras ampay con Fiorella Méndez: “No estoy bañado en aceite”

Óscar del Portal se luce con anillo de matrimonio. (Foto: Instagram/ Willax TV)

No es la primera que Óscar del Portal luce su anillo de matrimonio pese a los rumores que se tejen sobre la relación con su esposa. Como se recuerda, el periodista fue captado por las cámaras de Magaly Medina en una situación bastante comprometedora con Fiorella Méndez. El espacio difundió las boletas del cuarto de hotel que presuntamente alquilaron juntos.

Previo a ello, el programa captó a la expareja de Pedro Loli saliendo del departamento de Del Portal al día siguiente que lo visitó, cuando su esposa e hijos se encontraban en Punta Cana. En ese mismo ampay también se vio a Aldo Miyashiro en besos y abrazos con la reportera Fiorella Retiz.

Ante ello, Óscar del Portal ha optado por no pronunciarse. Aunque se le ha visto en casa de su esposo, aún no queda claro si Vanessa Quimper decidió perdonarlo, sin embargo, él no duda en lucir su anillo de matrimonio.

El programa Amor y Fuego lo abordo y le preguntó si estaba bañado en aceite tras el ampay, pues sigue luciendo su aro con normalidad. Como se recuerda, esta frase, “bañado en aceite”, se usa cuando quieres indicar que no te afectan las críticas.

Lejos de decir que sí, Óscar del Portal indicó: “No estoy bañado en aceite”, dando a entender que en efecto sí le hacen daño los comentarios de sus detractores.

Amor y Fuego emitió este avance a través de sus redes sociales. En encuentro completo se transmitirá este miércoles 8 de junio a partir de la 1:50 p.m., a través de Willax.

Como se recuerda, el periodista regresó el pasado 29 de mayo a la televisión tras haber pedido vacaciones sin goce de haber. La razón sería para poder solucionar su situación matrimonial a causa del ampay.

“Contento. Un abrazo para todos ustedes”, fueron la primeras palabras del esposo de Vanessa Químper, que al parecer se encontraba nervioso. Posteriormente, se dedicó a comentar sobre el futbol peruano y lo que se verá en el repechaje. En aquella ocasión también llamó mucho la atención el aro de matrimonio, el cual lució con total naturalidad en todo el programa.

