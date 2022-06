Al Fondo Hay Sitio anuncia su fecha de estreno con un divertido adelanto de la novena temporada

Al Fondo Hay Sitio se estrenará este mes de junio. (Foto: Captura)

El regreso de la exitosa teleserie ‘Al Fondo Hay Sitio’ se ha convertido en una de las más esperadas por el público peruano. En las últimas semanas se han publicado pequeños avances donde señalan que muy pronto se estrenará la novena temporada.

Sin embargo, este lunes 06 de junio se dio a conocer el mes exacto en que se podrá ver a las familias Gonzáles y Maldini nuevamente en las pantallas. Además, se muestra a los personajes principales que no faltaran para este estreno.

La producción de América Televisión decidió lanzar otro adelanto de Al Fondo Hay Sitio en el que se puede ver a la actriz Liliana Trujillo subiendo al famoso bus “Petito” y a la ‘Teresita’ invitándola a bailar cuando comienza a sonar su emblemática canción.

Posteriormente, aparecen ‘Tito’ (Laszlo Kovacks), ‘Joel’ (Erick Elera), ‘Charito’ (Mónica Sánchez), ‘Felix’ (Carlos Solano), ‘Pepe’ (David Almondoz) y ‘Don Gilberto’ (Gustavo Bueno) bailando todos juntos en medio del autobús.

Asimismo y fiel a su estilo, ‘Franchesca Maldini’ (Yvonne Frayssinet) le pide a ‘Pepe’ que maneje más rápido y les pide a los Gonzáles que se calmen. Sin embargo, ‘Peter’ (Adolfo Chuiman) le pregunta: “¿Madam, qué quiere? ¿qué golpee el auto?”.

Finalmente, segundo antes de acabar con el tráiler promocional, una voz en off revela: “Ellos ya están listos, espéralos en Junio” . Aunque no se ha precisado el día exacto, ya se comienza a especular que podría ser el lunes 13, 20 o 27 de dicho mes.

Cabe mencionar que, Magdyel Ugaz ya había dado algunas pistas sobre la fecha de estreno en una entrevista para las cámaras de “En boca de todos”. “Solo te digo que cada vez que hacemos las escenas no paramos de reírnos, yo siento que es con “Ju” pero no puedo decir más. Junio o Julio, no lo sé”.

Al Fondo Hay Sitio anuncio fecha de estreno. (VIDEO: Instagram)

ACTOR LASZLO KOVACS SE CASA Y NOMBRA COMO TESTIGO A GUSTAVO BUENO

La amistad entre los actores Laszlo Kovacs y Gustavo Bueno es tan grande y fuerte que el popular ‘Tito’ ha nombrado como testigo de su matrimonio a ‘Don Gilberto’. El actor de Maricucha se casará el próximo mes con Mili Asalde, una bella chiclayana que le robó el corazón.

El artista nacional prefiere mantener en privado su vida amorosa; sin embargo, recientemente se animó a dar algunos detalles de su boda, se casará el sábado 23 de julio en la Municipalidad de Miraflores, a las 4:30 p.m.

“Me estoy casando en un par de meses, es un proyecto muy grande en mi vida. Estoy muy contento por ello, es una alegría que quiero compartir con todos ustedes”, expresó en entrevista para El Popular.

A cerca del esperado regreso de Al Fondo Hay Sitio, Laszlo Kovacs aseguró que todo el elenco está viajando a varios lugares del Perú para grabar escenas y reencontrarse con el público.

“Este ha sido un año muy maravilloso para mí, me caso, Maricucha fue un éxito y ahora se viene Al fondo hay sitio. Me siento bendecido. Las escenas están increíbles, incluso estamos yendo a varios lugares fuera de Lima para darle al público todo lo que se merece después de tantos años”, precisó Tito.

Laszlo Kovacs se casará con Mili Asalde en julio de este año. (Foto: Composición Infobae)

