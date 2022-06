Capturan a banda criminal en Comas que intentó robar un mototaxi

Intentaron justificar su ilícito indicando que la mototaxi no tenía dueño.

Capturados. Luego de una rápida acción, agentes policiales de la comisaría la Pascana, lograron capturar a tres sujetos que pretendían llevarse una unidad de mototaxi que estaba estacionada en los exteriores de la vivienda del propietario del vehículo ubicado en las inmediaciones de la avenida Francisco Bolognesi en intersección con la calle Daniel Portocarrero en Año Nuevo, Comas.

En un video registrado por los agentes policiales se ve cómo es que estos sujetos fueron captados al momento de intentar remolcar la unidad de transporte menor con otro mototaxi con la que esta banda criminal se trasladaba. Es por ello que, al notar la conducta delictiva por parte de este grupo, los efectivos proceden a capturarlos.

Los denominados ‘Los Lechuceros de Año Nuevo’ intentaron justificar sus actos indicando que la mototaxi no estaba encadenada y que, según ellos no tenía dueño.

“La moto estaba tirada en una cantina, la hemos jalado nomas. De acá nomas somos, no sea malito, pues, jefe”, se le oye decir a uno de los intervenidos en los vídeos a los que obtuvo acceso Infobae.

BASTO HISTORIAL DE ANTECEDENTES POR HURTO Y ROBO

No es la primera vez que estos sujetos intentan cometer un ilícito. Uno de los delincuentes plenamente identificados es Rodrigo Esteban Alamas Márquez, de 28 años, quien cuenta con dos denuncias por robo y por hurto en el año 2018 y 2016 respectivamente.

Además, Jefferson Jesús Corzo Calixto, de 22 años, no solo cuenta con antecedentes por haber robado en más de una ocasión; también ha estado recluido en un centro penitenciario. Mientras que Jimmy Jhostin Arana Obregón, de 20 años, no es la excepción dentro de esta banda criminal, pues, a pesar de ser el más joven, su récord de delitos no es mínimo, ya que, tan solo en este año, ha sido denunciado en dos ocasiones por hurto y robo, adicionalmente en el año 2019 también fue denunciado por cometer el mismo delito.

VÍCTIMA DE ROBO CUENTA CÓMO ES QUE HURTARON SU MOTO.

“Yo normalmente hago carreras hasta las dos de la mañana, luego vengo a mi casa a descansar y salgo nuevamente desde temprano. A eso de las cuatro de la madrugada, escucho sirenas y salgo a ver que unos efectivos policiales me estaban buscando porque habían recuperado la mototaxi que estos delincuentes intentaron robarme. Cometí de dejar la moto sin su cadena, pero aquí paran robando, no es la primera vez que esto sucede”, mencionó.

Además, el agraviado mencionó que su vehículo lo utiliza para solventar los gastos de los estudios de sus hijas y agradeció a las autoridades por haber evitado que pierda su herramienta de trabajo.

“Tengo dos hijas y con mi moto yo trato de reunir casi cien soles diarios para poder solventar los gastos de mi casa y sus estudios, para mí es muy importante que la policía haya podido evitar que se lleven mi herramienta de trabajo y así no dejar desamparada a mi familia”, expresó Wilson Pérez, agraviado.

‘Los Lechuceros’ fueron dispuestos ante las autoridades competentes y serán investigados por presuntamente haber cometido el delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto. La víctima de este hecho espera que estos delincuentes no vuelvan a ser puestos en libertad, pues teme a que él o sus vecinos puedan caer una vez más en las garras de estos malhechores.

