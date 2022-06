Comas: capturan a ‘Los Cargueros de Lima Norte’ por robar 600 costales de arroz

La familia de la ex presidenta de Bolivia Jeanine Áñez recurrirá a los tribunales internacionales tras la condena a 10 años de prisión

Aseguran que se cometieron varias irregularidades y violaciones a los derechos humanos. “En la vía internacional ya no hay partidos políticos, ya no hay injerencia política, ya no hay venganza”, afirmó Carolina Ribera, la hija de la ex mandataria