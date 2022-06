Pedro Castillo: “No existe, no ha existido y no existirá un gabinete en la sombra”

Pedro Castillo logra el 66% de desaprobación. Foto: Flickr

Este domingo, Pedro Castillo sorprendió a la población al brindar una entrevista a un medio de comunicación, pese a que habló para el canal del Estado, el mandatario rompió su silencio ante diversos temas que viene siendo cuestionado por las presuntas vinculaciones en casos de corrupción.

Como se recuerda, el presidente llevaba más de 100 días sin responderle a prensa y aunque lo hizo a través de este medio, se defendió ante las acusaciones y habló sobre lo que espera resolver en su gobierno.

Durante su larga conversación con el noticiero, Castillo Terrones fue consultado sobre el presunto “gabinete de las sombras” que una vez dejó a entrever la ex primer ministra Mirtha Vásquez. Tras esta pregunta, el presidente rechazó rotundamente que esto exista.

“ No existe, no ha existido y no existirá un gabinete en la sombra . No lo hay, lamento también que a las personas que se le demuestra confianza y cuando ya no están en torno al Gobierno salgan a decir lo contrario y no han tenido la valentía de conversar cuando hemos estado en palacio. Son responsabilidades por separado”, expresó.

Presidente Pedro Castillo

Asimismo, señaló que él sí toma como referencia a los consejos que le da el actual premier Aníbal Torres y también sabe escuchar a todos sus ministros.

“Nosotros somos un Gobierno de apertura, somos un Gobierno de escucha y lo hacemos no solo en palacio, no solo lo hacemos en un Consejo de Ministros, lo hacemos en esta nueva forma de gobernar, bajando a los pueblos más vulnerables. Escuchamos al maestro, escuchamos al niño, escuchamos al alcalde, a los gobernadores, escuchamos a dirigentes, escuchamos a las amas de casa, y por eso estamos sacando al despacho del Palacio de Gobierno para que se dirija a estas zonas y escuche al pueblo, correspondiendo a ese clamor en donde el voto de esa persona que nunca tuvo voz, hoy día le estamos dando el eco correspondiente”, agregó.

CASTILLO SE SIENTE FELIZ POR SU MAESTRÍA

Durante esta conversación, Pedro Castillo también habló sobre la maestría que hizo junto a su esposa Lilia Paredes, la cual, fue cuestionada, ya que la oposición señaló que el presidente y la primera dama habrían hecho trampa en dicho proceso para alcanzar el nivel de magíster.

“Me siento feliz por haber encaminado (una maestría) con mi propio sudor, haciendo un esfuerzo y llevando a cabo esta maestría. Hicimos en los niños en tercer y cuarto grado de primaria”, expresó el presidente en TV Perú.

“Es una investigación mixta en lo que tuvimos que ver en otra forma, cuanto los niños y las niñas hacían procesos de aprendizaje, de socialización. Mi esposa cubría licencias y vimos que no solo se daba en la institución, sino en otras”, precisó.

VIDEO RECOMENDADO

Pedro Castillo habla de la corrupción en Estados Unidos. VIDEO: TV Perú

SEGUIR LEYENDO