Pedro Castillo acerca de los 20 mil dólares hallados en despacho de Bruno Pacheco: “A mí no me consta”

Pedro Castillo ofreció una entrevista exclusiva a TVPerú este domingo por la mañana para hablar sobre la corrupción que atraviesa su gobierno y aseguró que declarará ante la Fiscalía en el marco de las investigaciones del caso Tarata - Provías Descentralizado.

“A mí no me consta lo de los 20 mil dólares (de Bruno Pacheco). Es un proceso que está en camino, está en investigación. Muchas veces cuando le damos la confianza a una persona, depende del que la da. Estoy seguro que las personas que asumimos una responsabilidad lo hacemos pensando en el país. Tengo mi reparo en las personas que hoy en día tengo al frente. No sé si mi premier, el ministro de Cultura u otros ministros, en el espacio de la confianza que le estoy dando, no sé qué pueden estar pensando hacer”, dijo.

“Hemos venido a rescatar este país y a este país le falta muchos valores, le falta muchas cosas, pero no nos podemos enlodar y meter en un saco todos. Yo vengo de una familia tan humilde donde mis padres hicieron lo posible para que los 9 hermanos salieron adelante”, agregó.

“Soy maestro. Imagina ver a un maestro rural donde hay bastante espacio de confianza y valores, y por una situación tan mezquina estar metida en actos de corrupción. Son investigaciones (contra Bruno Pacheco), no voy a insistir más al tema y estamos dispuestos a colaborar con la justicia y, paralelamente, vamos a ver las emergencias que tiene el Perú”, comentó.

LLAMADO DE FISCALÍA

El mandatario mencionó que está dispuesto a asistir al llamado de la Fiscalía por la investigación en el caso de Tarata - Provías Descentralizado porque consideró que es “el compromiso con el país”.

Aunque fue consultado por qué sus abogados habían pedido que se reprograme la citación a la Fiscalía. Contestó que es debido a la falta de documentación e información para dar una respuesta conforme a lo que pida el Ministerio Público.

“Estoy totalmente dispuesto (a acudir). Voy a colaborar, voy a concurrir al llamado del fiscal u otras instancias que tengan que ver por la investigación”, sostuvo.