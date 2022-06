Audios de María del Carmen Alva: Congresistas reaccionan contra supuesto plan para sacar a Pedro Castillo del poder

María del Carmen Alva, presidenta del Congreso. Foto: Congreso.

La divulgación de audios de la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, en los que se escucha su supuesta intención de adelantar solo las elecciones presidenciales, en busca de sacar a Pedro Castillo del poder, ha generado el descontento entre los legisladores.

En su defensa, Alva Prieto manifestó que esta filtración sería para desviar la atención de la presunta conversación que se difundió ayer entre el empresario Zamir Villaverde y el exministro de Transportes Juan Silva, en el que se habla de la entrega de una supuesta coima para ganar la licitación de la obra Puente Tarata.

“Me extraña que hoy en la mañana salga este audio chuponeado, no sé por quién o quiénes porque la verdad no recuerdo, ya que hablo con tanta gente, aparentemente, no sé si ha sido telefónico, reunión, micrófono. Los expertos sabrán ver ese tema”, dijo la titular del Parlamento sobre el audio que habría sido grabado entre setiembre y octubre del 2021.

REACCIÓN DE CONGRESISTAS

Guido Bellido – Congresista de Perú Libre

“No se puede usar el parlamento para conspirar contra la democracia. Usar el Congreso, sus comisiones y constitucionalistas ‘eruditos’ para orquestar caída del presidente y ocupar su cargo, evidencia hambre por el poder y poca autoestima”, tuiteó el expremier.

Silvana Robles – Congresista de Perú Libre

“Una Comisión de Constitución servil, ‘constitucionalistas’ a gusto del consumidor y congresistas dispuestos a todo con tal de mantener su curul. El sueño de #Malcricarmen, ser la primera presidenta del Perú que nadie eligió, ‘la Breve II’”, publicó en su cuenta de Twitter.

Adriana Tudela – Congresista de Avanza País

En un momento del audio, la parlamentaria Adriana Tudela es mencionada por María del Carmen Alva, por lo que aclaró en sus redes sociales lo siguiente: “Yo he sido muy clara respecto a este tema: Tener elecciones sin reformas políticas clave no va a solucionar los problemas de fondo que nos han llevado a esta crisis, pero si hay elecciones, tienen que ser generales”, argumentó.

¿QUÉ DICE EL AUDIO?

En el audio difundido revelaría una supuesta intención de sacar al presidente Pedro Castillo de Palacio de Gobierno con un proyecto de adelanto de elecciones presidenciales que sería tratado en la Comisión de Constitución del Congreso el cual es presidido por la congresista fujimorista Patricia Juárez.

“Nosotros vamos a sacar solo al presidente. Hay una gran diferencia. El pueblo está con nosotros, no está con Castillo. El mismo García Belaunde y muchos constitucionalistas han dicho que son elecciones presidenciales que el Congreso no se va. Nosotros sacaremos un informe con Patricia Juárez que iba a sacar una ley de esa manera. Nosotros no tenemos que desaparecer”, se le oye decir a María del Carmen Alva.

En otra parte del audio, la presidenta del Congreso explica que ya ha hablado con los miembros de la comisión de Constitución y que ellos le habrían explicado que le tocaría asumir la presidencia.

“Nosotros hacemos la campaña que García Belaunde ha dicho que Fernán Altuve (…) es decir todas las constitucionalistas. Eso lo hemos hablado con la Comisión de Constitución con Gladis Echaiz, Adriana Tudela con Patricia Juárez y Hernando Guerra. Si las circunstancias se dan que yo tengo que asumir y convocar a los ochos meses (elecciones) lo hago como presidenta del Congreso, pero yo regreso a ser congresistas ya me lo explicado Juárez”, expresó.

Audio explica la intención de la legisladora de vacar al presidente Pedro Castillo con un proyecto de adelanto de elecciones presidenciales, pero mantener al Congreso actual. | Fuente: Eloy Marchán (Twitter)

SEGUIR LEYENDO