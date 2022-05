Cuál es el origen de “¡Que pase el desgraciado!”, la icónica frase de Laura Bozzo

Laura Bozzo comenzó a conducir programas de televisión en Perú, país donde nació (Foto: Instagram @Laurabozzo)

Laura Bozzo ha destacado en la televisión mexicana como una de las conductoras peruanas más reconocidas en el medio artístico, ya que se ha visto envuelta en diversas polémicas, e incluso, formó parte de diversos programas como Laura en América o Laura Sin Censura, los cuales han sido muy populares en la audiencia mexicana. Tales han ganado fama también por su icónica frase, la cual es: ¡Que pase el desgraciado!”

Si bien, tal frase ha marcado huella en todos los mexicanos, por lo que Laura confesó recientemente cómo fue que surgió esta oración tan significativa en su carrera.

Fue en la segunda temporada de La Casa De Los Famosos 2 donde luego de ser cuestionada por Natalia Alcocer, Laura relató la verdadera historia de tan popular expresión.

“Eso fue porque tenía tres chicas embarazadas; una de 15, una de 16 y una de 17, y las tres estaban embarazadas del mismo imb*cil. Las tres contaron su historia y cuando lo hice pasar me salió del alma (la frase)”, destacó Laura.

Laura Bozzo contó dentro del reality cómo surgió su íconica frase. (Foto: Instagram/@laurabozzo_of)

Asimismo, Bozzo confirmó que cuando dijo por primera vez la oración su carácter era aún más fuerte: “En esa época yo era un poquito más violenta, te juro que casi lo agarro a patadas al hombre”, reveló Bozzo a sus compañeras del show.

Luego de tanta intriga por conocer el nacimiento de tan representativa frase, por fin se dio a conocer su momento de origen, que fue posible debido a que, en ese entonces, la censura no estaba en auge en Perú.

Sin duda, Laura ha sido una de las favoritas en este reality show, ya que su tan peculiar forma de ser a encantado a toda la audiencia, incluyendo a los internautas, los cuales no se han hecho esperar con diversos memes de la conductora peruana, lo cual podría ayudar a que siga avanzando en el programa estadounidense.

Incluso, diversos cibernautas revelaron el afecto que ha surgido por Laura tras su participación en La Casa de Los Famosos: “Ya puedo descansar en paz…ya sabemos la historia de la misma protagonista” .”La verdad Laurita me está cayendo muy bien en este reality”. ”Antes me caía mal Laura pero mirándola aquí me está encantando”. ”No sé ustedes, pero como que a mi me está encantando la forma de ser de Laura”.

Laura y Niurka han sido enemigas de ya tiempo atrás Fotos: CUARTOSCURO Ig @niurka.oficial

Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas, ya que a pocos días del inicio del programa, Laura ya ha tenido inesperados momentos con diversos participantes dentro de la casa, tal fue el caso de la polémica cubana Niurka Marcos, quien se ha caracterizado como una artista con una personalidad fuerte, la cual siempre da su opinión sin tapujos.

No era un secreto que la relación entre la cubana y la peruana ha sido un tanto compleja, dado que ambas se han visto enfrentadas por más de una vez al tener opiniones diferentes. Esto no solo se ha visto evidenciado en las redes sociales, sino también a través de la prensa.

Por lo que, uno de los momentos más esperados era el encuentro entre las dos polémicas celebridades. Sin embargo, contrario a lo que se esperaba, La mujer escándalo recibió a la peruana de muy buena forma.

Incluso, recientemente protagonizaron un emotivo momento frente a las cámaras de la competencia, donde la Abogada de los pobres pidió perdón a Marcos por la mala actitud que tuvo con ella dentro del reality, lo que provocó el llanto de la cubana.

Las artistas protagonizaron un emotivo momento (Foto: Instagram)

“Quiero pedir disculpas, creo que se vale. Yo he vivido muchos problemas de bullying y creo que siempre estoy a la defensiva. Mi actitud del día de hoy fue muy grosera con Niurka y creo que no se vale porque estos días ella ha tratado de llevarse bien conmigo”, fueron algunas de las palabras de Bozzo.

