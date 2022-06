Cristian Rivero debutó como jurado en Perú Tiene Talento tras el viaje de Cuto Guadalupe a Qatar

Cristian Rivero reemplazó a Cuto Guadalupe en Perú Tiene Talento. (Foto: Latina)

Tras ser presentado la semana pasada como el nuevo jurado de Perú Tiene Talento, Cuto Guadalupe no se presentó este sábado 11 de junio en el programa. ¿La razón? El exdeportista viajó a Qatar para disfrutar del enfrentamiento Perú vs. Australia.

Ricardo Moran, Gianella Neyra y Mimy Succar fueron presentados entre bombos y platillos por el conductor Mathías Brivio en esta última edición, sin embargo, grande fue la sorpresa al ver el asiento vacío de Cuto Guadalupe.

“¿Dónde está Cuto Guadalupe?”, se preguntó el conductor, que de inmediato respondió que había viajado a Qatar para ser testigo del partido de repechaje para ir al Mundial Qatar 2022.

“Chicos he tenido que viajar urgente, pero tranquilos que ahí les he dejado un regalito en la caja. No la vayan a abrir hasta el sábado”, dijo Cuto en las promociones.

Es así como Mathías Brivio presentó a Cristian Rivero, quien esta vez debutó como jurado de un programa concurso. Como se recuerda, el actor ha sido presentador de numerosos programas de Latina, pero nunca ha sido parte del equipo calificador.

“Estoy emocionado. Buenas noches a los miembros del jurado y especialmente a una (por su esposa Gianella Neyra)”, dijo Cristian Rivero, quien llegó al set con una rosa en la boca y se la entregó a la madre de hijo.

Gianella Neyra confesó que su entrada y la mirada que le dio la puso bastante nerviosa. Por su parte, Cristian Rivero señaló que también se sentía igual, pues era la primera vez que se sentaba el asiento del jurado.

“Ahora estar por este lado del jurado da nervios” , dijo la pareja de Gianella Neyra. Después de esta introducción, Mathías Brivio presentó a los concursantes.

PERÚ TIENE TALENTO Y LA DINÁMICA DE SU CONCURSO

A lo largo de las próximas 5 galas actuarán los 50 artistas restantes: los pases de oro de las audiciones y los elegidos por los jueces en su famoso “corte de jurado”. En cada semifinal actuarán 10 concursantes, de los cuales solo 2 pasarán a la final.

El jurado tendrá la posibilidad de dar devoluciones a cada uno de los números; el público desde casa votará desde su dispositivo móvil por sus tres favoritos y el que más apoyo reciba se clasificará automáticamente; entre el segundo y tercer aspirante más votados, prevalecerá el que más votos logre obtener.

De esta manera, al concluir las Semifinales se habrán clasificado 12 artistas para la Gran Final, en la que exclusivamente el público elegirá al ganador del trofeo y los 30.000 soles de premio.

Cuto Guadalupe es el nuevo jurado de Perú Tiene Talento. (Foto: Difusión)

