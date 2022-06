‘Cuto’ Guadalupe y las verdaderas razones de su distanciamiento de Jefferson Farfán: “Tiene que aprender a respetar”

Luis Guadalupe reveló los motivos de su alejamiento de Jefferson Farfán. (Foto: Instagram)

Aunque Luis Guadalupe y Jefferson Farfán son familia, ellos hace varios años que perdieron el contacto debido a que se distanciaron por una fuerte pelea que tuvieron. En su momento muchos pensaron que se debió a las ácidas opiniones que tuvo el exfutbolista con Yahaira Plasencia, quien en ese entonces era pareja de la ‘Foquita’.

Otro rumor que surgió por aquel entonces fue que la cercanía entre el ‘Cuto’ y Melissa Klug, la mamá de los dos hijos del actual futbolista de Alianza Lima, provocó que se alejen debido a las diferencias que tenían por aquella época.

Sin embargo, ninguno de estos rumores habría sido cierto, pues en una reciente entrevista con Jesús Alzamora, el exjugador de Universitario de Deportes confesó las verdaderas razones de su distanciamiento con el popular ‘10 de la Calle’.

“Muchos pensaron que era por la chica con la que estaba. Mucha gente piensa que todos los que está con Jefferson es porque Jefferson les da pla… los ayuda y si yo habló es porque seguro ‘ya me cerró el caño’ y no es así”, aclaró.

En ese momento Luis Guadalupe habló de manera bastante seria y señaló que su sobrino debía de aprender a respetarlo, precisando que nunca dio la cara cuando tuvieron problemas y que prefirió la intervención de terceras personas.

“ La gente no entiende que no es así. Yo soy su tío y él tiene que aprender a respetar. Yo no voy a permitir que me falten el respeto. Hay situaciones que pasan que uno tiene que encararlas, no es que ya pasó. Encara la situación, como tiene que ser, y una vez que encaramos la situación digo: ven dame un abrazo, acá no pasó nada”, señaló.

Asimismo, el exfutbolista dejó en claro que hubo un problema familiar y que Jefferson Farfán se encuentra involucrado en este. “ Yo hablo para que la gente sepa, fue una situación que pasó a nivel familiar, donde hubo daño emocional y ahí esta mi madre , mientras pase algo así, las personas tienen que aprender a pedir perdón, pero no por teléfono, no mandando a alguien. Siéntate míralo a los ojos y sincérate. Eso es lo más lindo de la vida”, reveló.

De otro lado, el ‘Cuto’ Guadalupe indicó que las personas que rodean a Farfán están acostumbrados a siempre darle la razón, por lo que nunca admite sus errores. “La gente confunde las cosas, está acostumbrada a pasar la franela. ‘Si tú tienes la razón’, dicen y ni siquiera saben. Si yo hago un debate, la gente entenderá mis motivos y va a decir: Ah esto era. Pero son cosas internas de familia y la gente puede tener su punto de vista”, añadió.

'Cuto' Guadalupe junto a su madre. (Foto: Instagram)

SU FAMILIA LO EXTRAÑA

Pese a las diferencias que puedan tener, Luis Guadalupe admitió que su familia lo extraña y se encuentra convencido de que en algún momento solucionarán las diferencias que tienen para volver a compartir juntos.

“La familia lo extraña, ah. Él es muy especial… cuando yo lo veo hablar en la televisión, lo miro y para mí es como si fuera un hijo. Él es muy tímido”, dijo bastante emocionado.

