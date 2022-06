“Te aviso si me acompañan”: El último mensaje de Juan Silva a la policía que lo escoltaba

Juan Silva | Foto: Agencia Andina

El jueves 9 de junio, la prensa dio a conocer que el Poder Judicial había dispuesto, días antes, una orden de detención preliminar contra el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, quien está como no habido. Además, el informe policial dio cuenta de que las autoridades perdieron su rastro el 27 de mayo, aunque este ha tenido apariciones televisivas el último 1 de junio en dos canales de señal abierta.

Luego también se supo que Silva pidió a la Dirección de Seguridad del Estado el “desistimiento” del servicio policial de resguardo que tenía asignado en su calidad de exalto funcionario. Este pedido se hizo el último lunes 6 de junio, un día antes que se reportara su estado de no habido ya que la orden judicial de detención preliminar se había dado poco antes.

EL ÚLTIMO MENSAJE

Sin embargo, el exministro de Transportes ya se había despedido por WhatsApp de su escolta de seguridad asignada por el Estado el 3 de junio. “ Te aviso si mañana me deben acompañar en algún lugar”, fue el último mensaje que le envió Silva a las 11 de la noche de ese viernes. Silva nunca más volvió a comunicarse.

Según recoge el diario La República, la conversación entre Silva y la suboficial María Fuentes se registró cuando la agente se encontraba en las instalaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, esperando sus instrucciones.

La agente policial señaló al jefe de la División de Seguridad de Dignatarios, de la Dirección de Seguridad del Estado, coronel PNP Juan Delgado Romero, que a las 8 de la mañana del viernes 3 de junio llegó al MTC, pero como Juan Silva no la llamaba, le envió un mensaje por WhatsApp a las 11 a.m. Le preguntó si iba a requerir servicio de protección y seguridad, pero la respuesta de Silva se dio recién a las 11 de la noche: “Te aviso si mañana me deben acompañar en algún lugar”.

Cabe señalar que los suboficiales PNP María Fuentes Merino y Cristian Espíritu Meza fueron asignados para dar resguardo al ex ministro 24 x 24. Además, el MTC le dio una camioneta y un chofer.

BUSCADO POR LA POLICÍA

Puente Piedra, Carabayllo y Ancón fueron los distritos del norte de Lima donde la PNP desplegó a diversos agentes, la noche del jueves, a fin de dar con la ubicación del exministro de Transportes y Comunicaciones.

El miércoles, el abogado de Silva, Alfredo Yalán, señaló que su cliente se encuentra en Perú. Este no descartó que Silva intente pedir asilo político. Además, señaló que antes de conocer la orden de detención, planeaba presentarse ante la fiscalía para dejar una muestra de voz, como respuesta al presunto audio entre él y el empresario Zamir Villaverde en el que se habla de la entrega de “cien grandes”.

Además, el programa de recompensas del Ministerio del Interior ha añadido a su lista de personas buscadas al ex ministro Juan Silva, sobre quien pesa una orden de detención preliminar.

El Mininter ofrece S/ 50,000 para quienes brinden información que permita a la Policía Nacional dar con el paradero del ex funcionario público.

En caso tengas conocimiento del paradero de uno o más buscados se debe llamar a la línea 0800 4007 y brindar la información sin temor, porque, según señalan, se guarda la reserva e identidad del denunciante.

Juan Silva entre los más buscados del Perú.

SEGUIR LEYENDO: