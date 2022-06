Koky Belaunde halaga el físico de Magaly Medina y afirma que es “la más bonita de la televisión”

Koky Belaunde habla del físico de Magaly Medina. (Foto: Composición)

Koky Belaunde es uno de los estilistas más reconocidos en el Perú. Si hablamos de belleza, looks e incluso maquillaje, él es una voz autorizada. Es por ello que el especialista se animó a dar sus comentarios sobre la actual apariencia de Magaly Medina.

Como se recuerda, desde sus inicios en la televisión la ‘Urraca’ ha sido tildada de ser una mujer poco agraciada. Pero, con el paso de los años y varios arreglitos encima, la conductora ha logrado conseguir un aspecto muy distinto y que para Belaunde significa una completa transformación.

En la primera aparición de Medina en la pantalla chica, ella lucía cabello rubio y ondulado, además de un rostro poco perfilado. Incluso, en su momento la periodista señalo que el aspecto físico no era su prioridad, por lo que no hacía visitas al quirófano,

También, confesó que tuvo su primera operación a la nariz cuando tenía 36 años y que recurrió al bótox a los 40 años. Sin embargo, con el paso de los años en televisión, es evidente que ha tenido un radical cambio en su apariencia física.

Frente a ello, Koky Belaunde no tuvo más que palabras de halago hacia la conductora de espectáculos. Para el estilista, la presentadora representa el ‘karma’, pues de haber sido criticada pasó a ser la ‘linda del cuento’.

“La oruga salió de su crisálida y se volvió una bella mariposa. Lo que tengo que agregar es que el karma existe. Después de haber sido tan criticada, y haberle dicho tantas cosas como: fea o muelona, simplemente pasó de ser la antagónica y se volvió protagónica. Hoy por hoy es la linda del cuento, incluso se convirtió en la más bonita de la televisión”, analizó Belaunde.

Para el especialista, Magaly Medina estaría usando el popular ‘rejuchip’ que le estaría dando tan buenos resultados que se evidencian en su aspecto físico. Es más, la ve como una mujer mucho más empoderada.

“Magaly ha encontrado la fuente de la juventud. Les guste a muchos o no, es la imagen de la mujer peruana empoderada que ha ido evolucionando en toda la extensión de la palabra”, agregó.

Magaly Medina tuvo un cambio radical después de someterse a algunas cirugías.

KOKY BELAUNDE, EL PERSONAJE

Aunque su nombre de pila es Jorge Alfredo Belaunde, todos lo conocemos como Koky Belaunde del Perú. No obstante, el estilista marca una diferencia entre su personaje y él en la vida cotidiana. Confiesa que siempre quiso estar en la televisión, razón por la que luchó hasta lograrlo.

“Nunca pensé que entraría en la TV peruana, pero sí lo quería, creé este personaje y pegó. Antes, las productoras se reían cuando les decía que me llevaran a los programas. Yo no me contentaba solo con que mi nombre apareciera al final de un programa, yo quería salir frente a cámaras”, contó.

También, reveló que ha tenido que crear el nombre legal de Koky Belaunde, porque es así como la gente lo reconoce. “Koky Belaunde es recontra figuretti. Ahora la gente me reconoce más por ese nombre que por Jorge Alfredo, he tenido que crear el nombre legal de Koky Belaunde del Perú S.A.C”, confesó.

