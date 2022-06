Alessia Rovegno se pronuncia tras fuertes críticas de Magaly Medina por el Miss Perú 2022

Alessia Rovegno hace su descargo público tras fuertes críticas de Magaly Medina. (Foto: Composición)

Magaly Medina ha sido la principal detractora de Alessia Rovegno, candidata al Miss Perú 2022. En la última semana, la ‘Urraca’ no ha dejado de cuestionar a la organización liderada por Jessica Newton por tener preferencias con la hija de Bárbara Cayo. Además, sostiene que la bella modelo no está preparada para llevar la corona. ¿Qué dijo la novia de Hugo García sobre esto?

Rovegno fue abordada por las cámaras de América Espectáculos tras presentar su nueva canción en el set de Esto es Guerra. Al inicio de la entrevista, negó haber intentado colarse junto a Hugo García en la cola del concierto de Becky G en Perú. Según declaró, todo se trató de un simple malentendido.

“Como dije, fue un tema de trabajo. Nos estaban llevando a un box donde trabajamos y esa fue una indicación que nos dijeron a nosotros”, contestó.

Luego, cuando fue consultada sobre las fuertes críticas que viene afrontado por su desempeño en la pasarela y ronda de preguntas, Alessia Rovegno respondió con su mejor sonrisa que estas la tienen sin cuidado.

“Las críticas siempre van a haber, cada uno tiene su opinión y hay que respetar eso. Está todo bien con eso, con tal que no te afecte emocionalmente, ni afecte las decisiones que tomas en tu vida. Creo que solo uno hay que estar enfocado en lo que tiene que hacer y trabajar mucho en lo que realmente quiere”, opinó.

A su vez, aseguró que estaba preparada para afrontar estos cuestionamientos debido a su familia y a su carrera como modelo y cantante. “Yo recomiendo a las personas que son más sensibles a tomar comentarios de otras personas, mejor no estén en el medio o estén expuestas. Yo simplemente respeto las opiniones, sean negativas o positivas”, sostuvo.

Alessia Rovegno se pronuncia tras críticas de Magaly Medina por el Miss Perú 2022 | VIDEO: América TV / América Espectáculos

PUEDES LEER: Hugo García defiende a Alessia Rovegno de las críticas por el Miss Perú 2022

MAGALY MEDINA NO LA SULETA

Recientemente, la hija de Bárbara Cayo fue entrevistada por Janick Maceta, Miss Perú 2020, quien se encargó de evaluar su desenvolvimiento. Cuando le consultaron sobre qué cambiaría en el mundo si tuviera el poder de hacerlo, Alessia Rovegno respondió que cambiaría la paz.

Su respuesta dejó confundida a la exreina de belleza, por lo que intentó ayudar a la joven candidata al decirle que, en realidad, lo gustaría es que haya más paz mundial, no que deje de haberlo. La modelo cambió su respuesta y contestó que quiere “un mundo armonioso, sin maldad, un mundo sin odio”.

Magaly Medina no pasó desapercibido el desliz de Alessia Rovegno y la criticó por tener respuestas bastante “cliché”, pues una reina de belleza actual debe caracterizarse por ser inteligente y lo más auténtica posible.

“Siquiera le hubieran dado un libro con frases célebres, para que se los aprenda de memoria y lo diga (...) Ay dios, bueno, no tiene mayor criterio. No me parece tan bonita, hay mucho más bonitas, pero me llama la atención es su falta de personalidad”, enfatizó.

JESSICA NEWTON NO SE QUEDÓ CALLADA

Las palabras de Magaly Medina sobre Alessia Rovegno no le gustaron nada a la organizadora del Miss Perú. Aunque no quiso referirse directamente a ella, decidió responder que no quería más temas tóxicos en su vida.

“Lo dije al empezar el año, no quiero nada tóxico en mi vida, debo reconocer que vivo así más feliz, se los recomiendo”, escribió Jessica Newton en uno de sus videos.

Como se sabe, este año ambas dejaron de ser mejores amigas. La disputa entre ambas empezó luego que Deyvis Orosco, pareja de Cassandra Sánchez de Lamadrid, se presentara en el programa de América Hoy y no en el show de la ‘Urraca’ como así lo había prometido.

No obstante, según la versión de la exreina de belleza, los problemas iniciaron porque Magaly Medina emitió una videollamada no autorizada luego que Deyvis y Cassandra se volvieran padres.

SEGUIR LEYENDO: