Gian Marco se luce muy enamorado de joven colombiana que participó en La Voz Perú

Gian Marco habría vuelto a encontrar el amor. Luego que diera a conocer que se encontraba separado de su esposa, el cantautor nacional nunca descartó la posibilidad de encontrar una nueva pareja, aunque en aquel momento señalara que estaba totalmente solo.

Sin embargo, este jueves 9 de junio, el programa Amor y Fuego reveló que el cantante tendría una nueva pareja y hasta lo presumió en las redes sociales, donde se mostró sumamente feliz al estar al lado de quien sería su nuevo amor.

Asimismo, en sus respectivas historias de Instagram, ambos aparecen muy cariñosos y Gian Marco no duda en colocar un texto en el que dice ‘Ella’, junto a un corazón rojo. En ese mismo sentido, la joven comparte una nueva fotografía al lado del cantante y con es mismo mensaje: ‘Él’.

De acuerdo al programa de Willax Televisión, la mujer responde al nombre de Juliana Molina y es una joven actriz colombiana que participó en la película Calichín de Aldo Miyashiro. Asimismo, su faceta como cantante la demostró hace algunos años cuando participó en La Voz Perú.

Durante su paso por el programa de Latina, la joven fue parte del equipo del ‘Puma’, pero no logró estar mucho tiempo debido a que fue eliminada en los enfrentamientos; sin embargo, en más de una ocasión recibió un piropo del cantante venezolano.

Cabe precisar que la actriz y cantante tiene 36 años y es menor que Gian Marco, además que en sus redes sociales siempre publica mensajes poéticos que parecen ser del agrado del cantante peruano, pues desde el año pasado reacciona a dichos versos que fueron publicados en Instagram.

El cantautor peruano se mostró bastante romántico al lado de la actriz y cantante colombiana Juliana Molina.

GIAN MARCO HACE UNOS DÍAS DIJO QUE ESTABA SOLTERO

Hace unos días, en medio de la promoción de su concierto por sus 30 años de carrera, Gian Marco le confesó a Verónica Linares que en la actualidad se encontraba soltero, además que no estaba dispuesto a salir con una mujer que tuviera hijos.

“No puedo tener más hijos y no quiero tener más hijos, tengo 3 y me pasa algo. ¿Si saldría con alguien? No sé, porque tengo este prejuicio, no podría salir con alguien que tenga hijos... es algo que tengo en mi cabeza ”, dijo en aquella ocasión.

En ese sentido, el cantautor peruano recalcó que en estos momento no deseaba tener un compromiso por lo que estando soltero se sentía más tranquilo. “ Estoy solito, tranquilo, en mi chamba (…). ¿Por qué tengo que salir con alguien? Hay que aprender a estar solo, hay gente que no sabe estar sola ”, indicó.

