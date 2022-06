Giuliana Rengifo se sometió a cirugía para reducir su busto y asegura que se siente como ‘una mujer de 20 años’

Giuliana Rengifo se realizó una reducción mamaria para mejorar su salud. (Foto: Instagram)

Giuliana Rengifo sorprendió al contar que se iba a someterse a una cirugía para reducir su busto y al mismo tiempo levantárselos. La cumbiambera utilizó sus redes sociales para compartir la noticia con sus seguidores y publicó un vídeo en el Instagram oficial de su doctora para dar más detalles.

Según contó la cantante de cumbia, la decisión de una reducción mamaria se debe a unos problemas con su salud, pues ha tenido dificultades para dormir y sufre de dolores de espalda que atentan contra su tranquilidad.

“Me voy a someter a un levantamiento y reducción mamaria porque de verdad siento que lo necesito, más allá del tema estético, es un tema de salud, porque la espalda me duele muchísimo, no puedo dejar de usar brasier, siempre tengo que estar con el brasier y las tiritas hacen un peso en mis hombros y me deja marcado y duele muchísimo. A la hora de dormir también es muy incómodo. Se me dificulta estar erguida todo el tiempo”, se le escucha decir en el material audiovisual.

Por su parte, la especialista confirmó que se encontró un exceso de piel en sus senos y que esto es lo que estaría ocasionando las incomodidades a Giuliana Rengifo, por lo que sí necesitaría pasar por una intervención quirúrgica.

“Hemos encontrado en sus mamas un exceso de piel y volumen. Esto genera un peso y genera que la mama no esté en una posición ideal y hace que ella sienta esa pesadez”, dijo la doctora Rojas en un vídeo en su cuenta de Instagram.

Luego de realizarse la cirugía, la interprete peruana reveló en una entrevista con un medio local que desde hace un tiempo ya tenía planeado reducir sus mamas. Además, aseguró que está feliz con el resultado y que se siente como una mujer más joven.

“Hace tiempo que quería reducirme y levantarme las ‘chichis’, que me hicieron tan famosa al principio de mi carrera. Ya me operé con la doctora Estrella Rojas y estoy en proceso de recuperación. Gracias a Dios todo salió bien y ahora parezco una chibola de 20 años”, expresó para el diario Trome.

Asimismo, confesó que otro motivo para someterse al tratamiento estético fue porque ha bajado de peso y no se sentía cómoda con mucho busto. “Me hice la mastopexia porque me había bajado de peso y tener mucho busto no iba con mi cuerpo. No me sentía cómoda, así que quería que todo mi cuerpo se vea parejo”.

GIULIANA RENGIFO ARREMETE CONTRA ALFREDO ZAMBRANO

Giuliana Rengifo salió al frente para opinar sobre Alfredo Zambrano, con quien indicó que tuvo una relación cuando éste estaba separado de Magaly Medina. Como se recuerda, el notario fue consultado sobre el tema y aseguró que salió con muchas personas cuando estaba soltero, no dando importancia a la cantante.

Sin embargo, la artista no duda en referirse a la situación cada vez que es consultada. “¿Crees que el notario tiene la conciencia sucia?”, fue la pregunta que le hizo Amo y y Fuego y a lo que la cantante no dudó en responder “Yo creo que sí”.

Cuando le preguntaron si cree que Magaly Medina también tiene la consciencia sucia, la cantante sorprendió con su respuesta. “Ella es una víctima más”.

