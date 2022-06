Dalia Durán se pronuncia sobre sentencia de 21 años contra John Kelvin: “Espero que la justicia sea justa para todos”

Dalia Durán habló por primera vez sobre la condena que recibió John Kelvin. (Foto: Captura de ATV)

Dalia Durán se presentó la noche del jueves 9 de junio en el programa Magaly Tv: La firme para hablar sobre la condena de 21 años que recibió su esposo recibió John Kelvin por los delitos de agresión física y violación sexual. La cubana habló por primera vez del tema y señaló que le preocupa mucho la sentencia del cumbiambero, pues entiende que saldrá de la cárcel cuando sus hijos tengan más de 20 años.

Aunque ella durante el juicio señaló que no fue violentada sexualmente por el cantante de cumbia, Magaly Medina le recordó que en su programa dijo totalmente lo contrario un día después de este terrible suceso.

Ella no quiso ahondar mucho en el tema, pero sostuvo que este proceso ha sido muy doloroso, especialmente porque se trata del papá de sus hijos; sin embargo, precisó que no busca liberar a John Kelvin de los delitos que cometió hace ya casi un año atrás.

“ A mí me ha costado mucho entender muchas cosas durante este proceso, es algo normal. He aclarado, este proceso sigue siendo doloroso . Nada cambia el hecho de que sea el padre de mis hijos. Ha cometido un delito, no estoy apañando ni defendiendo lo que hizo, pero me asustó cuando dijeron 20 o 21 años”, aseguró.

Asimismo, Dalia Durán señaló que ella nunca imaginó que John Kelvin sería condenado a una alta cantidad de años, por lo que se quedó totalmente ‘fría’ cuando escuchó que estaría en prisión durante 21 años.

“Obviamente, merece su castigo, ser sancionado por la ley, es algo que está ahí y es algo con lo que voy a tener que lidiar toda mi vida. Me quedé fría, fue muy evidente cuando dictaron la sentencia ”, agregó.

Dalia Durán reapareció en redes sociales tras la sentencia de John Kelvin. (Fotos: Instagram)

DALIA DURÁN PREOCUPADA POR SUS HIJAS

Dalia Durán no pudo ocultar su temor al saber que por la gran cantidad de años que pasaría en la cárcel John Kelvin no podrá ver a sus hijos, indicando que recién los podrá frecuentar con normalidad cuando ellos ya tengan más de 23 años, pues la menor recién ha cumplido 4 años.

De otro lado, la cubana también pidió que la justicia mida con la misma vara a todos, pues aseguró que no pueden ponerle una condena tan elevada al cumbiambero cuando hay otras personas que han cometido peores delitos y siguen libres.

“ Si bien Jhon es una persona pública, no voy a justificar para nada lo que hizo, pero espero que la justicia sea justa para todos. Así como lo han sentenciado a él, yo digo que espero que no sea que así hacemos y lo ponemos a él de ejemplo . Espero que sea así para todos. He visto otros casos y digo, ¿cómo es posible que maten y le den poco tiempo? John, que hizo un delito, pero ¿20 o 21 años? Mis niñas tienen 4 años, mi mente empezó a maquinar, él va a salir cuando tengan 24 años”, sentenció.

